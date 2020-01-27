Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Planejamento

O que levar em conta na hora de financiar a casa própria

Pesquisar condições e taxas envolvidas evita surpresas na compra do imóvel
Flavia Martins

Flavia Martins

Publicado em 

27 jan 2020 às 11:37

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 11:37

Planejamento do financiamento vai além de escolher o imóvel Crédito: Freepik
Localização, tamanho, quantidade de quartos, estrutura de lazer e, principalmente, se o valor cabe no bolso. Esses são alguns fatores levados em consideração na hora de comprar um imóvel.
A oferta de financiamento pelos bancos é uma alternativa para quem não tem possibilidade de comprar a casa própria à vista, e as quedas recentes nas taxas de juros favorecem essa opção. Mas especialistas alertam que é preciso cautela antes de assinar o contrato.
O economista e professor universitário Ricardo Paixão, orienta que se faça muita pesquisa, antes da decisão, já que é uma compra que pode gerar impacto por até 30 anos.
“O primeiro passo, para casais com filhos, é reunir a família e conversar. Isso é importante, porque a aquisição do imóvel é um investimento que vai comprometer o orçamento da família durante um período longo. É preciso que todos entendam como prioridade”, orienta.
O segundo passo, segundo ele, é uma pesquisa para indicar tamanho e valor do imóvel, opções de localização, avaliar se o valor do metro quadrado está dentro da realidade local e se a estrutura da região atende a família.

Veja Também

Uso do FGTS futuro no financiamento de imóveis é aprovado a 12 dias da eleição

Saiba como financiar um imóvel sem carteira assinada

5 maneiras de pagar mais barato na parcela do imóvel

Para saber se as parcelas estão compatíveis com o orçamento, um caminho é fazer simulação nos sites dos bancos. “É importante entender as tarifas cobradas e a diferença entre taxa de juros e custo efetivo total (CET). O CET envolve todos os outros elementos que na primeira informação podem não ser destacados. Às vezes, os juros num banco são menores, mas outros itens, como o seguro obrigatório, impactam no valor das prestações”, afirma Ricardo.
Segundo ele, é importante também se inteirar sobre o sistema de amortização da dívida: os mais comuns são a tabela Price e o sistema de Amortização Constante (SAC). “No primeiro, as parcelas são fixas, embora o contrato preveja correção do saldo devedor, e a prestação pode sofrer uma pequena variação. Já no sistema SAC, as prestações diminuem ao longo do tempo.”
O especialista em crédito e mercado imobiliário Marcelo Prata, fundador da Resale, uma plataforma de compra de imóveis retomados, indica uma pesquisa prévia de todos os produtos de crédito disponíveis.
Prata observa que, recentemente, foi lançada uma linha de crédito mais barata, com o valor corrigido pelo IPCA, que mede a inflação. Mas, normalmente, o financiamento é corrigido pela TR, que é bem menor que a inflação. “No CET, não dá para considerar a correção, ele engloba juros, seguros e taxas. No final das contas, mesmo o CET sendo menor, minha sugestão ainda é optar pelo financiamento corrigido pela TR.”
Para quem quer sair do aluguel, a dica do consultor é juntar dinheiro para dar uma entrada maior, e a prestação ficar parecida com o que paga de aluguel. 

Veja Também

Dá para comprar um apê sem o valor de entrada?

Saiba como usar o FGTS na compra do imóvel

Prepare-se para comprar a casa própria até o fim do ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ministro da Fazenda, Dario Durigan
Veja o que já se sabe sobre o novo programa para renegociar dívidas
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: Ministério da Justiça prepara Base Nacional de Celulares Roubados ou Furtados
Imagem de destaque
Empresário de 73 anos perde R$ 250 mil após sofrer golpe da namorada na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados