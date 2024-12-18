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Sofisticação

Saiba como aplicar o estilo industrial na decoração; veja dicas

Especialista ensina técnicas para quem deseja sair do óbvio e deixar o lar mais elegante

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 16:45

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 dez 2024 às 16:45
Decoração industrial torna o ambiente mais elegante (Imagem: Waclaw_EPI | Shutterstock)
Decoração industrial torna o ambiente mais elegante Crédito: Imagem: Waclaw_EPI | Shutterstock
A decoração industrial, também conhecida como estilo urbano, surgiu na década de 50 nos EUA. “Com a crise americana, vários imóveis industriais desocupados foram usados como residências e as pessoas começaram a aproveitar equipamentos como móveis residenciais”, explica Renatto Alves, artista e proprietário da The Industrial Design – pensada para decoração rústica, prática e elegante.

Como aplicar a decoração industrial em casa

A decoração industrial pode ser usada de várias formas. “Desde um conceito 100% industrial como os lofts americanos ou mesclando algumas peças industriais com peças modernas, onde se cria um ambiente descontraído”, afirma o artista. Os tons predominantes deste estilo são: a cor natural do ferro, o preto e a cor da madeira natural.
O ferro é um elemento marcante na decoração industrial (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)
O ferro é um elemento marcante na decoração industrial Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

Elementos marcantes da decoração industrial

Independentemente do tamanho da casa ou do apartamento , existem móveis que podem ser adaptados. Esse estilo é ideal para quem quer sair do óbvio. O uso do mármore e do ferro é marcante na decoração industrial, mas podem ser mesclados com outros.
“Na decoração, o ferro é conhecido pela sua irreverência, podendo circular em diversos ambientes e se adaptar aos mais diferentes estilos. Já o mármore, é uma pedra versátil, que permite construir móveis refinados e ao mesmo tempo contemporâneos”, pontua Renatto Alves.
O proprietário da The Industrial Design explica que apostar no mix de materiais é uma tendência moderna e capaz de valorizar ambientes. Inclusive, além de trazer versatilidade, sofisticação e elegância, os móveis fabricados em ferro e mármore são ideais para quem valoriza a durabilidade.

Características da decoração industrial

O estilo industrial traz características ousadas e que podem remeter ao passado, como o estilo retrô. Você pode aproveitar com elegância móveis oxidados e antigos, texturas desgastadas e madeiras cruas e envelhecidas. É comum encontrar em ambientes com esse estilo materiais brutos e inacabados, paredes de tijolos expostas, pisos de cimento, portas e janelas largas, encanamentos e vigas expostas, entre outros.

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