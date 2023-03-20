De casas e prédios a móveis: a versatilidade do aço na construção

O aço já tem sido incorporado à projetos de decoração, porque consegue imprimir imponência em casas, fachadas e empreendimentos de alto padrão Crédito: Projeto de Heliomar Venâncio

Mais conhecido pela utilização em construções e projetos mais robustos, engana-se quem pensa que o aço é um material de um truque só. Muito pelo contrário, hoje, no mercado, ele já tem sido incorporado a projetos de decoração. Isso, porque o aço consegue imprimir imponência em casas e empreendimentos de alto padrão, desde fachadas de ACM até móveis na sala de estar.

Quem garante isso é o diretor comercial da Casa do Serralheiro, Lucas Reis. De acordo com ele, a demanda pelo aço na arquitetura tem crescido muito e isso se reflete na procura pelo material no estabelecimento. Principalmente, porque, atualmente, existe uma tendência, importada da Europa, de casas em linhas retas.

"Ninguém imagina que um aço bruto pode virar um móvel bonito na sua sala de estar ou um expositor de planta. O aço é vida. É um material totalmente sustentável porque ele está constantemente sendo reaproveitado." Lucas Reis - Diretor comercial da Casa do Serralheiro

Dentre algumas utilizações como mobiliário é possível encontrar suporte de poltronas feitas com vigas de aço Crédito: Casa do Serralheiro/Divulgação

Aço na decoração

Dentre algumas utilizações, o empresário afirma que na loja mesmo é possível encontrar mesas de centro feitas com vigas de aço, suportes para sofá, expositores de planta e tetos revestidos em placas de ACM, material já conhecido pelas portas gigantes em casas de luxo e fachadas de estabelecimentos.

Ou seja, a palavra-chave na hora de incorporar o aço na decoração é: criatividade. O gestor responsável pela gerência de desenvolvimento da construção na ArcelorMittal Aços Planos, Alexandre Gama, conta que essas diversas aplicações que valorizam os espaços projetados são possíveis devido à versatilidade e à contemporaneidade do uso do aço.

“O aço patinável (corten), por exemplo, é altamente duradouro e exige baixa manutenção, além de não impedir a pintura em outras cores. Ele pode ser empregado quando há a necessidade de destacar algum elemento ou de criar uma referência industrial, devido à sua aparência rústica, semelhante às fábricas, em mesas, cadeiras, portas e revestimentos de parede”, destaca.

Aço na construção

A demanda de aço na arquitetura tem crescido muito e isso se reflete na procura pelo material Crédito: Projeto de Heliomar Venâncio

Mas não para por aí. Historicamente falando, o aço também tem forte presença na construção civil e, segundo Alexandre Gama, o segmento tem passado por uma transformação nos últimos anos que busca a otimização dos processos construtivos voltados para a sustentabilidade do negócio.

Isso pode ser resolvido devido à agilidade e à velocidade que o aço é capaz de empregar. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES), Heliomar Venâncio, explica que é possível montar boa parte da construção fora de onde será feita a obra.

“Estamos falando de um material que você pode empregar desde pontes até construções mais leves. Além de deixar o aço aparente, ajuda a destacar a estrutura e a beleza estética da construção”, pontua.

Seja como elementos estruturais, seja em componentes decorativos, o aço apresenta propriedades que chamam atenção dos profissionais da área. Sustentável, maleável, resistente, durável e com boa condutividade térmica, o material conta com infinitas possibilidades de aplicações arquitetônicas.

01 Aço em objetos de decoração Quem procura por um estilo mais industrial pode investir em objetos de decoração que usam e abusam do aço aparente. Mesas de centro e expositores de plantas, são algumas das ideias criativas que estão em alta no mercado. 02 Móveis e toda a casa Ainda seguindo a tendência industrial, suportes para sofá podem ser feitos com as estruturas de aço aparente. Combinados com uma decoração que mescla as tendências contemporâneas com um estilo que preza mais por uma linha mais metálica, é possível deixar a sala de casa aconchegante com o aço. 03 Fachadas imponentes Já bem utilizado em fachadas de estabelecimentos, o ACM também tem sido incorporado nas fachadas de casas e empreendimentos de luxo. 04 Portas Além disso, portas imponentes em condomínios de alto padrão também podem ser feitas com ACM e deixar a casa ainda mais luxuosa.