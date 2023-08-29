Conheça as principais tendências de iluminação para banheiros

Fernanda Lanzarin apostou em iluminação difusa para uniformizar a colorização da imagem refletida no espelho Crédito: Fernanda Lanzarin Arquitetura

Se tem um lugar da casa que precisa de uma excelente iluminação este local certamente é o banheiro. Para se barbear, fazer a maquiagem ou para manter skincare em dia, é necessário garantir que a luz esteja nada menos do que perfeita para executar as atividades do dia a dia.

Como o banheiro é um dos ambientes mais íntimos do projeto residencial, o espaço deve ter todos os elementos para os moradores se sentirem seguros e confortáveis, como aponta a arquiteta Fernanda Lanzarin. “Apesar de, na maioria das vezes, ser o menor cômodo de uma residência, é imprescindível concebê-lo com carinho e atenção, para que a experiência dentro dele possa ser a melhor possível”, avalia.

As luzes mais quentes são uma alternativa para deixar o ambiente mais intimista Crédito: Fernanda Lanzarin Arquitetura

Para ela, o segredo é variar a iluminação. “Em vez de utilizar a luz branca comum, aposte em luzes mais baixas e quentes que trazem uma sensação de conforto ao espaço, tornando a hora do banho mais relaxante e tranquila. Enquanto para momentos como depilar-se, maquiar-se ou fazer a barba, a iluminação mais fria e alta funciona para melhorar a atenção e a precisão, evitando alteração de coloração dos produtos ou da percepção da própria pele”, recomenda também.

Além disso, certas posições podem gerar sombras inconvenientes ou distorções de imagem frente ao espelho. “Por isso, opte por pontos de iluminação frontal ou nas laterais, que amplificam a qualidade da luz e reduzem a projeção de sombras”, explica Fernanda, acrescentando que iluminar a área do box ou da banheira com luz indireta é uma excelente maneira de deixar esse espaço mais relaxante.

Embora seja um quarto, o espelho projetado por PB Arquitetura mostra como usar fita LED para a hora da skincare Crédito: Henrique Ribeiro

“O uso de sancas recuadas ou junto à parede, banhando apenas as laterais, é a alternativa mais acertada”, adiciona Fernanda. Isso porque, na avaliação dela, acrescentar pontos de iluminação acima do assento sanitário também podem ser desconfortáveis na hora do uso, visto que esse não é um lugar que exige grande iluminação.

1 Iluminação em LED Para um resultado mais charmoso, a iluminação executada com fitas LED, por exemplo, segue conquistando cada vez mais espaço nos projetos de interiores pelas diversas possibilidades de aplicação no décor. “É um tipo de iluminação estratégica que adoramos aplicar em nossos projetos e, por conta da sua versatilidade, podemos criar desde espaços relaxantes e intimistas até atmosferas sofisticadas”, explicam os sócios Priscila e Bernardo Tressino, arquitetos à frente do escritório PB Arquitetura. 2 Momentos de autocuidado Com as rotinas de autocuidado com a pele, cabelo e maquiagem, o sistema de antiembaçamento dos espelhos também é útil para os momentos de cuidado pós-banho. 3 Espelho, espelho meu... O primeiro passo para a escolha do espelho perfeito para o banheiro ou lavabo é procurar inspirações referentes aos formatos que mais agradam seu estilo. Por isso, antes mesmo de pensar em medidas e proporções, analise qual o efeito que o espelho terá no ambiente. 04 Iluminação difusa Para a iluminação em todo o local, quanto mais difuso for o facho, mais uniforme será a iluminação. Para os espelhos, a iluminação também pode ser difusa, dado que ela gera menos sombras; enquanto a iluminação pontual gera mais sombra. Caso seja necessária uma iluminação difusa para atividades que exigem maior precisão, como fazer um delineado no olho, o espelho de aumento com LED é uma boa alternativa. 05 Luminárias Na hora de escolher luminárias é importante avaliar as funções e o tamanho do espaço. Minidicroicas ou perfis de LED são boas opções, porque são elementos pequenos que amplificam o espaço do banheiro devido à sua leveza visual. Painéis de LED funcionam como alternativas de melhor custo para iluminação geral. Mas os queridinhos têm sido os perfis de LED, pois iluminam de forma difusa e, ainda, têm papel decorativo. Eles podem ser tanto de embutir quanto de sobrepor, funcionando bem para iluminar áreas com espelho, cumprindo com mais estilo a finalidade de iluminar sem sombrear.

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