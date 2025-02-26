Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estilo e personalidade

4 dicas para escolher o tapete ideal para os ambientes

Veja como considerar alguns aspectos do espaço para optar pelo melhor modelo

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 18:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 fev 2025 às 18:00
Os tapetes não são meros detalhes estéticos nos ambientes; cada modelo tem uma função nos projetos (Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto)
Os tapetes não são meros detalhes estéticos nos ambientes; cada modelo tem uma função nos projetos Crédito: Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto
O tapete é um elemento importante no design de interiores, trazendo estilo e personalidade aos ambientes. Seja na sala de estar, no quarto ou até mesmo na cozinha, ele consegue transformar o espaço, equilibrando cor, textura e materiais. Apesar disso, a sua função não se limita somente à estética.
“Os tapetes também oferecem outras benesses como a absorção de ruídos e a delimitação de ambientes integrados. Em salas de estar, entregam uma base aconchegante para a disposição dos móveis, enquanto nos dormitórios garantem um toque de maciez aos pés assim que levantamos da cama”, explica a arquiteta Claudia Passarini que, ao lado de Vanessa Paiva, está à frente do escritório Paiva e Passarini Arquitetura.
Para facilitar a escolha do modelo de tapete ideal, a dupla de arquitetas apresenta 4 dicas. Confira!

1. Considere o formato do tapete

Um dos primeiros requisitos considerados, sem dúvidas, é o formato, pois cada tapete carrega um efeito diferente para o ambiente. As versões retangulares são clássicas, versáteis e fáceis de serem encontradas com uma variedade grande de medidas. Segundo a arquiteta Vanessa Paiva, as dimensões mais alongadas permitem delimitar os espaços integrados sem comprometer a circulação.
Os modelos redondos são popularmente escolhidos por trazerem leveza e fluidez ao décor. “São ótimos para halls de entrada e quartos infantis. Nesse caso, conseguimos propiciar um espaço aconchegante e convidativo para brincadeiras”, conta.
Os tapetes quadrados, por sua vez, são considerados mais ousados, tornando-se um verdadeiro destaque no cômodo por assumirem o protagonismo em combinações como a junção de dois modelos retangulares e de medidas semelhantes. “Adoramos esse arranjo fora do convencional”, diz Claudia Passarini.

2. Escolha a cor conforme a função do item no ambiente

Avançando no processo, é chegada a hora de definir as cores. Para as arquitetas, tons claros são recomendados para espaços compactos, pois ajudam na missão de prover amplitude e leveza. Em contrapartida, a paleta mais escura agrega sofisticação em áreas amplas e, para ambas as situações, é fundamental considerar o equilíbrio visual, conforme analisa Claudia Passarini. “Um tapete escuro pode ser contrastado com móveis e objetos de cores neutras, enquanto o mais claro combina melhor com elementos mais vibrantes na decoração”.
Ela argumenta que outro ponto essencial é outorgar o papel que o item assumirá no ambiente, e o raciocínio é o seguinte: se a ideia for destacá-lo como o grande protagonista do espaço, o caminho é selecionar estampas marcantes ou cores mais intensas. “Ao focar na discrição, o neutro é sempre a sugestão mais adequada”, adiciona.
O material do tapete deve ser escolhido com cuidado para evitar desconforto térmico e facilitar a manutenção (Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto)
O material do tapete deve ser escolhido com cuidado para evitar desconforto térmico e facilitar a manutenção Crédito: Projeto: Paiva e Passarini Arquitetura | Imagem: Xavier Neto

3. Pense no clima e na manutenção antes de definir o material

Outro fator que costuma levantar dúvidas diz respeito ao material a ser escolhido, que não deve se ater apenas à estética, mas também por atributos como as condições climáticas e a facilidade no dia a dia. Em cidades quentes, tapetes felpudos ocasionam desconforto térmico, ao passo que no período de temperaturas baixas, a palha e o sisal não ajudam com o aquecimento desejado.
Ademais, cada material tem suas características específicas: a lã é sofisticada e confortável, mas exige manutenção frequente e o sisal é resistente, prático e perfeito para áreas de alta circulação. “Precisamos considerar também a rotina de casa. Uma família com crianças e animais de estimação deve priorizar materiais duráveis e fáceis de limpar – caso das fibras sintéticas ou algodão”, relatam as arquitetas.

4. Respeite as proporções do espaço

Segundo Vanessa Paiva, o tamanho ideal deve ser definido com base na área disponível e nos móveis a serem dispostos. Na sala de estar, por exemplo, o ideal é que ele fique um pouco embaixo do sofá, se estendendo por, pelo menos, 20 cm em cada uma das laterais. “Para uma melhor percepção de amplitude, o tapete para recobrir o piso onde estará todo o mobiliário é uma alternativa perfeita”, acrescenta. 
Por fim, elas recomendam que a sala de jantar ofereça uma sobra de, pelo menos, 70 cm a 1 m ao redor da mesa, permitindo que as cadeiras sejam movimentadas sem ultrapassar seus limites. No dormitório, é indicado que o tapete comece na metade da cama e se estenda aproximadamente 70 cm a 1 m para os lados e para frente, garantindo conforto ao sair da cama. “Acima de tudo, é preciso respeitar as proporções do espaço e dos móveis para que o tapete não pareça pequeno demais ou grande a ponto de comprometer a circulação”, concluem as arquitetas.

Veja Também

5 dicas para usar a cor mocha mousse na decoração

Qual ventilador escolher? Compare modelos de teto, coluna, parede e mesa

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com independência editorial pelo Portal Edicase. A Gazeta informa que, caso opte por adquirir algum produto por meio dos links disponíveis no texto: 1. Podemos receber uma comissão através de parcerias comerciais. 2. Não temos controle sobre a experiência de compra e suas etapas. 3. Dúvidas ou problemas relacionados ao produto, compra, pagamento ou entrega devem ser tratados diretamente com o lojista responsável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

decoracao Tapete Arquitetura E Decoração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados