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Renata Rasseli

Hospital do ES é pioneiro em cirurgia intrauterina de gêmeos

O Vitória Apart é pioneiro no procedimento em grávidas que apresentam Síndrome da Transfusão Feto-Fetal

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

23 fev 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Maurício Saito, Flávia Mameri, Larissa Mazzini, Patrícia Ribeiro e Roger Froes: equipe do Vitória Apart em a cirurgia intrauterina realizada com bebês gêmeos Crédito: Divulgação
A ginecologista obstetra, especialista em medicina fetal, Flávia Mameri, liderou a equipe do Vitória Apart Hospital na cirurgia intrauterina realizada com bebês gêmeos ainda na barriga da mãe. O Vitória Apart é pioneiro no procedimento em grávidas que apresentam Síndrome da Transfusão Feto-Fetal. Já é a segunda vez que a cirurgia para salvar gêmeos acontece na maternidade capixaba. Flávia realiza o procedimento em parceria com o médico paulista Maurício Saito.

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Buscando incentivar crianças a praticar esportes e serem futuros campeões, a Casinha de Aventuras, organizadora de campeonatos de mountain bike no Estado, vai realizar a primeira Copinha Capixaba Kids. O evento acontece nas montanhas capixabas, no dia 21 de março, e faz parte da programação da Maratona de Santa Teresa, 1ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike para adultos. A copinha terá três divisões: fraudinha (até 7 anos), categoria 8 a 10 anos e a categoria 11 a 13 anos. De acordo com o empresário Sidão Ataíde, após o sucesso do Ita Biker Kids, prova para crianças, realizada em Itaúnas, muitos pais e mães que competiram na prova para adultos, pediram a realização de um campeonato também para os filhos. Então, ele criou a Copinha Capixaba Kids, que somará pontos por etapa e no fim do ano terá seus campeões por categoria.

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