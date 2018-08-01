Homicídios na Serra caem 40% em 2018

Havia 21 anos que a Serra não tinha um índice tão baixo de homicídios. Crédito: Divulgação

A Serra teve apenas nove homicídios em julho. A cidade chegou a ficar sem registrar assassinatos durante 24 dias no mês. Comparando: em 2017 foram 18 assassinatos em julho; em 2016, 25 no mesmo período. Havia 21 anos que a Serra não tinha um índice tão baixo desse tipo de crime. A redução no ano já chega a 40% no município, considerado um dos mais violentos do Estado.

Sem assassinatos

Ao todo, em julho deste ano, 60 cidades do Espírito Santo não registraram homicídio, o que equivale a 77% dos municípios do Estado. Já no ano inteiro, não houve assassinatos em 15 cidades.

Eficiência

Quem conhece bem a região diz que a redução da criminalidade na Serra é decorrente da prisão de muitos homicidas nos últimos meses. Crédito para o trabalho da DHPP local.

Era antidemocrata?

Da deputada federal e presidente estadual do Democratas, Norma Ayub: “O Democratas agora é um partido democrático onde todos têm voz ativa”. Antes não era, excelência?

Miserê total

A Fecomércio-ES promoveu ontem um debate com Bolsonaro. A exemplo do que ocorreu com João Amoêdo (Novo) e Geraldo Alckmin (PSDB), os presidenciáveis não ganharam mimos: só rolou água e cafezinho.

Conectou

O TJES informa que o mutirão de telefonia em Vila Velha chegou a 87% de acordos. As audiências foram realizadas por vídeo (WhatsApp). A conexão – ainda bem – não caiu.

Só eles veem

Por falar nisso, boa parte das câmeras de vídeo instaladas nas cidades capixabas é para inglês ver.

Golpista amiga

Como informa o colunista Vitor Vogas no Gazeta Online, o PT, desesperado em busca de uma aliança, quer se abrigar na coligação de Rose de Freitas. Mas, vem cá: a senadora não era “golpista”?

Aceita?

Se o seu vice sair do PPS, Casagrande tem duas opções: um professor (Vinícius Simões) ou uma mulher (Lenise Loureiro). Mas será que o socialista ainda quer seu vice do PPS?

Despencou

O vilão virou mocinho: o tomate, que já valeu quase como ouro, está sendo vendido a R$ 0,79 o quilo na Serra.

Só pensa naquilo

Neucimar Fraga, presidente estadual do PSD, conta que tem ido dormir de madrugada por causa das articulações políticas.

Bolsonarices

Comentário de um leitor sobre a declaração de Bolsonaro de que os portugueses não pisaram na África: “O povo de Moçambique e de Angola deve ter aprendido a língua portuguesa com os húngaros”.

Um a favor

O presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), foi o único membro da mesa diretora que assinou o projeto de resolução, do vereador Roberto Martins (PPS) que extingue 105 cargos comissionados na Câmara de Vitória.

Três contra

Os outros três membros do colegiado – Leonil (PPS), Dalto Neves (PTB) e Wanderson Marinho (PSC) – não subscreveram o documento. E fica a dúvida: por que suas excelências são contra a redução de cargos comissionados na CMV?

Perda de tempo

As negociações de bastidores estão atrasando a campanha eleitoral. Tem candidato que não tem nem equipe.

Nas montanhas

No final de outubro ou no começo de novembro começa a ser construído o Centro de Convenções do Sesc em Domingos Martins. Capacidade para 1,3 mil pessoas.

Alô, nutricionistas!