Homicídios na Serra caem 40% em 2018

Havia 21 anos que a Serra não tinha um índice tão baixo de homicídios.Crédito: Divulgação
A Serra teve apenas nove homicídios em julho. A cidade chegou a ficar sem registrar assassinatos durante 24 dias no mês. Comparando: em 2017 foram 18 assassinatos em julho; em 2016, 25 no mesmo período. Havia 21 anos que a Serra não tinha um índice tão baixo desse tipo de crime. A redução no ano já chega a 40% no município, considerado um dos mais violentos do Estado.
Sem assassinatos
Ao todo, em julho deste ano, 60 cidades do Espírito Santo não registraram homicídio, o que equivale a 77% dos municípios do Estado. Já no ano inteiro, não houve assassinatos em 15 cidades.
Eficiência
Quem conhece bem a região diz que a redução da criminalidade na Serra é decorrente da prisão de muitos homicidas nos últimos meses. Crédito para o trabalho da DHPP local.
Era antidemocrata?
Da deputada federal e presidente estadual do Democratas, Norma Ayub: “O Democratas agora é um partido democrático onde todos têm voz ativa”. Antes não era, excelência?
Miserê total
A Fecomércio-ES promoveu ontem um debate com Bolsonaro. A exemplo do que ocorreu com João Amoêdo (Novo) e Geraldo Alckmin (PSDB), os presidenciáveis não ganharam mimos: só rolou água e cafezinho.
Conectou
O TJES informa que o mutirão de telefonia em Vila Velha chegou a 87% de acordos. As audiências foram realizadas por vídeo (WhatsApp). A conexão – ainda bem – não caiu.
Só eles veem
Por falar nisso, boa parte das câmeras de vídeo instaladas nas cidades capixabas é para inglês ver.
Golpista amiga
Como informa o colunista Vitor Vogas no Gazeta Online, o PT, desesperado em busca de uma aliança, quer se abrigar na coligação de Rose de Freitas. Mas, vem cá: a senadora não era “golpista”?
Aceita?
Se o seu vice sair do PPS, Casagrande tem duas opções: um professor (Vinícius Simões) ou uma mulher (Lenise Loureiro). Mas será que o socialista ainda quer seu vice do PPS?
Despencou
O vilão virou mocinho: o tomate, que já valeu quase como ouro, está sendo vendido a R$ 0,79 o quilo na Serra.
Só pensa naquilo
Neucimar Fraga, presidente estadual do PSD, conta que tem ido dormir de madrugada por causa das articulações políticas.
Bolsonarices
Comentário de um leitor sobre a declaração de Bolsonaro de que os portugueses não pisaram na África: “O povo de Moçambique e de Angola deve ter aprendido a língua portuguesa com os húngaros”.
Um a favor
O presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), foi o único membro da mesa diretora que assinou o projeto de resolução, do vereador Roberto Martins (PPS) que extingue 105 cargos comissionados na Câmara de Vitória.
Três contra
Os outros três membros do colegiado – Leonil (PPS), Dalto Neves (PTB) e Wanderson Marinho (PSC) – não subscreveram o documento. E fica a dúvida: por que suas excelências são contra a redução de cargos comissionados na CMV?
Perda de tempo
As negociações de bastidores estão atrasando a campanha eleitoral. Tem candidato que não tem nem equipe.
Nas montanhas
No final de outubro ou no começo de novembro começa a ser construído o Centro de Convenções do Sesc em Domingos Martins. Capacidade para 1,3 mil pessoas.
Alô, nutricionistas!
Jejum, com “revezamento”, é uma forma de protesto ou uma nova modalidade de esporte?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.