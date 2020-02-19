História da vice-governadora do ES integra campanha da ONU Mulheres

A ONU Mulheres leva a trajetória inusitada da vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, para todo mundo em um vídeo produzido para integrar as comemorações do Dia Internacional da Mulher 2020. Na campanha intitulada "Lighting talks: Mulheres que promovem à felicidade”, através da ONG parceira Abayomi, a fala de Jaqueline circulará nas redes sociais, no dia 8 de março, mostrando mulheres que, através de suas atividades profissionais e de suas vidas, ajudam a promover a felicidade de outras mulheres.
A proposta da campanha é apresentar vídeos que expressem a diversidade feminina: diferentes atividades profissionais, áreas do conhecimento, locais de moradia, idades, culturas, religiões, níveis sociais, etc. Eles serão divulgados via Youtube, e na gravação, a vice trata do “lugar de fala” e como ela entendeu, bem cedo, que era preciso falar diante dos desconfortos que a vida, muitas vezes, nos apresenta.