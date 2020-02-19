História da vice-governadora do ES integra campanha da ONU Mulheres

A ONU Mulheres leva a trajetória inusitada da vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, para todo mundo em um vídeo produzido para integrar as comemorações do Dia Internacional da Mulher 2020. Na campanha intitulada "Lighting talks: Mulheres que promovem à felicidade”, através da ONG parceira Abayomi, a fala de Jaqueline circulará nas redes sociais, no dia 8 de março, mostrando mulheres que, através de suas atividades profissionais e de suas vidas, ajudam a promover a felicidade de outras mulheres.