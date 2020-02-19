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  • História da vice-governadora do ES integra campanha da ONU Mulheres
Renata Rasseli

História da vice-governadora do ES integra campanha da ONU Mulheres

A campanha faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher 2020

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 08:29

Públicado em 

19 fev 2020 às 08:29
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vice-governadora Jaqueline Moraes Crédito: Leandro Braga
A ONU Mulheres leva a trajetória inusitada da vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, para todo mundo em um vídeo produzido para integrar as comemorações do Dia Internacional da Mulher 2020. Na campanha intitulada "Lighting talks: Mulheres que promovem à felicidade”, através da ONG parceira Abayomi, a fala de Jaqueline circulará nas redes sociais, no dia 8 de março, mostrando mulheres que, através de suas atividades profissionais e de suas vidas, ajudam a promover a felicidade de outras mulheres.
A proposta da campanha é apresentar vídeos que expressem a diversidade feminina: diferentes atividades profissionais, áreas do conhecimento, locais de moradia, idades, culturas, religiões, níveis sociais, etc. Eles serão divulgados via Youtube, e na gravação, a vice trata do “lugar de fala” e como ela entendeu, bem cedo, que era preciso falar diante dos desconfortos que a vida, muitas vezes, nos apresenta.
Jaqueline Moraes já assumiu o Governo substituindo o governador Casagrande Crédito: Ricardo Medeiros

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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