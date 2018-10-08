'Vou escrever a história', diz Jacqueline, 1ª vice-governadora do ES

Casagrande comemora a vitória ao lado da vice Jacqueline Moraes Crédito: Marcelo Prest

A vice-governadora eleita no Espírito Santo, Jacqueline Moraes (PSB), será a primeira mulher a ocupar o cargo no Estado. Compondo a chapa de Renato Casagrande (PSB), a microempreendedora comemorou e disse se sentir como "parte da história".

"Só de ter a oportunidade de chegar no centro do poder, como mulher negra, da periferia, e dos movimentos sociais, já é uma glória. Mas também vou escrever a história. Se Renato precisar se ausentar, mesmo que interinamente, uma mulher será pela primeira vez governadora. É ver o registro na história, e na campanha eu sentia que as mulheres queriam isso", enfatizou.

Este será o segundo cargo eletivo ocupado por Jacqueline. A socialista já foi vereadora de Cariacica de 2013 a 2016, e no cargo, foi vice-presidente da Câmara por dois mandatos.

Segundo ela, o grupo ainda não definiu qual será seu papel exato na gestão, além de ocupar o segundo posto mais importante do Executivo. Na campanha eleitoral, ela inclusive atuou muitas vezes separada de Casagrande.