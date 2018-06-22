Hartung e Audifax dançam a mesma música

Vinícius Valfré | Interino

Tem chamado a atenção do mercado político a sintonia fina entre o governador Paulo Hartung (MDB) e o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), algo que o emedebista vem buscando não é de hoje. A entrega do CRAS de Vila Nova de Colares, na noite de quinta-feira (22), foi outro bom exemplo disso.

Hartung e Audifax, literalmente, dançaram a mesma música. Lado a lado. Foi enquanto um coral formado por jovens apresentava a música "Oh Happy Day". Os passinhos foram registrados na rede social do governador.

Audifax já declarou apoio à candidatura de Rose de Freitas (Podemos), que não fecha as portas para uma possível parceria com Renato Casagrande (PSB) na disputa ao governo.

Nos quatro municípios da Grande Vitória, apenas o prefeito de Cariacica, Juninho (PPS), pode ser considerado aliado de primeira hora de Hartung. Juninho também é entusiasta do lançamento de Rose ao governo. Luciano Rezende (PPS), de Vitória, e Max Filho (PSDB), de Vila Velha, são adversários do governador.