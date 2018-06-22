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VITOR VOGAS

Hartung e Audifax dançam a mesma música

O governador tem feito uma série de movimentos políticos ao lado do prefeito da Serra

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 17:06

Públicado em 

22 jun 2018 às 17:06
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vinícius Valfré | Interino
Tem chamado a atenção do mercado político a sintonia fina entre o governador Paulo Hartung (MDB) e o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), algo que o emedebista vem buscando não é de hoje. A entrega do CRAS de Vila Nova de Colares, na noite de quinta-feira (22), foi outro bom exemplo disso.
Hartung e Audifax, literalmente, dançaram a mesma música. Lado a lado. Foi enquanto um coral formado por jovens apresentava a música "Oh Happy Day". Os passinhos foram registrados na rede social do governador.
Audifax já declarou apoio à candidatura de Rose de Freitas (Podemos), que não fecha as portas para uma possível parceria com Renato Casagrande (PSB) na disputa ao governo.
Nos quatro municípios da Grande Vitória, apenas o prefeito de Cariacica, Juninho (PPS), pode ser considerado aliado de primeira hora de Hartung. Juninho também é entusiasta do lançamento de Rose ao governo. Luciano Rezende (PPS), de Vitória, e Max Filho (PSDB), de Vila Velha, são adversários do governador. 
Em abril, o governador disse que não necessariamente seria candidato à reeleição e lançou o nome de cinco aliados que poderiam assumir a posição dele. Entre eles, o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), arquirrival de Audifax, o vice-governador César Colnago (PSDB), o ex-secretário André Garcia (MDB) e os deputados Amaro Neto (PRB) e Erick Musso (PRB). Hartung não incluiu Audifax, mas o relacionou como um nome forte para o "futuro".

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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