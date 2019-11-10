Hartung conversa com deputados de oposição a Casagrande

Da esquerda para a direita: Vandinho Leite, Paulo Hartung e Lorenzo Pazolini Crédito: Montagem de ilustrações do Amarildo

Nenhum dos dois se declara deputado de oposição a Casagrande. Mas, nos últimos meses, ambos têm se destacado nas sessões plenárias, ao lado de Capitão Assumção (PSL), como os parlamentares com pronunciamentos mais críticos ao atual governo.

Ambos também têm em comum o fato de serem pré-candidatos a prefeito na eleição de 2020: Vandinho na Serra e Pazolini em Vitória. Presidente estadual do PSDB , Vandinho já estendeu o tapete vermelho para Pazolini se filiar ao partido e disputar a Prefeitura da Capital como candidato tucano.

Os dois encontros com Hartung se deram no apartamento da mãe do ex-governador, em Jardim da Penha. Nas conversas, Hartung tem feito exercícios de leitura de cenários políticos e análise da conjuntura nacional.

O ex-governador tem passado a maior parte do seu tempo em São Paulo, onde fica seu escritório como presidente da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). Mas não perdeu completamente o contato com líderes políticos locais.

Vice-presidente da Assembleia e considerado um dos mais influentes integrantes da base de Casagrande no Legislativo estadual, o deputado Marcelo Santos (PDT) também já falou com Hartung no apartamento da mãe do ex-governador.

Recentemente, ambos voltaram a se falar por telefone. Hartung disse a Marcelo para o procurar quando for a São Paulo.

Marcelo também conversou há poucos dias com José Carlos da Fonseca Junior (PSD), o Zé Carlinhos. Chefe da Casa Civil durante grande parte do governo passado de Hartung, o diplomata de carreira continua conectado com Hartung política e agora profissionalmente: enquanto o ex-governador preside a Ibá no escritório nacional da empresa, em São Paulo, Zé Carlinhos a representa no escritório internacional, em Londres.

VANDINHO RADICALIZA NA OPOSIÇÃO

Por falar em Vandinho Leite, o deputado já vem criticando o governo Casagrande na Assembleia desde o começo do ano, mas, na semana passada, radicalizou na oposição.

Um dos eixos do mandato do deputado, desde o início do ano, têm sido as suas frequentes cobranças em relação à EDP Espírito Santo, concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica no Estado. Em síntese, como depreende-se dos discursos de Vandinho, ele entende que a EDP cobra taxas muito caras por um serviço muito aquém do ideal.

Um rápido passeio pelas publicações mais recentes de Vandinho em sua conta no Facebook nos permite concluir que esse é, disparadamente, o principal mote de seu mandato. O deputado chegou a lançar uma campanha com a hashtag #TodosContraEDP.

Na última terça-feira (5), usando a palavra “vergonha”, Vandinho publicou um discurso dele mesmo na tribuna em que acusa o governo Casagrande de “articular votações para beneficiar a EDP ao invés do povo”. Escreveu que o “governador e sua turma” estão “caçando”, na Assembleia, os seus projetos de lei “que protegem o consumidor contra os desmandos da EDP”.

No dia seguinte, o deputado foi além. Vandinho publicou a foto de um encontro de Casagrande, tirada durante a viagem do governador a Portugal, com representantes da empresa EDP. Na legenda do post, escreveu:

“Enquanto estou fazendo caminhadas e reuniões à noite com o povo, pegando assinaturas para endossar as ações que protocolei contra a EDP no MP e na PF, o nosso governador está em viagem oficial, ‘turistando’ em Portugal, visitando os seus #amiguinhos europeus da EDP. Agora entendo por que os meus projetos são ‘caçados’ aqui na Assembleia pelo grupo do governador. #éPorIssoEntão”.

Post de Vandinho Leite Crédito: Facebook do deputado

Procurado para comentar as afirmações e insinuações de Vandinho, o governador informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não faria comentários.