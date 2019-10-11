Hartung dá palestra ao lado de economista que criticou Casagrande em artigo

Ana Carla Abrão e Paulo Hartung em palestra organizada pelo RenovaBR Crédito: Facebook de Paulo Hartung

O ex-governador Paulo Hartung (sem partido) dividiu a mesa nesta quinta-feira (10), em palestra organizada pelo movimento RenovaBR, com a economista Ana Carla Abrão, ex-secretária da Fazenda de Goiás. A palestra foi dada no Rio de Janeiro, com o tema “Como superar crises e equilibrar contas”. O próprio Hartung fez um post destacando o evento em sua conta nas redes sociais.

No dia seguinte (9), o governo Casagrande reagiu ao artigo da economista alinhada a Paulo Hartung. O próprio Casagrande, em entrevista a esta coluna, afirmou que “o artigo foi contratado, escrito a várias mãos, mas é direito dela”.

No mesmo dia, o “Estadão” publicou a réplica do governo Casagrande, em artigo assinado pelo secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), intitulado “Avanços e retrocessos”. Além de rebater cada crítica de Abrão, o secretário contestou a isenção da economista e articulista, a quem chamou indiretamente de “áulica” do ex-governador (segundo o dicionário Priberam, algo como uma “conselheira subserviente”).

Especificamente sobre a questão fiscal, Hoffmann enfatizou investimentos feitos pelo governo Casagrande, “sem descuidar do equilíbrio das contas públicas”. Pontuou, ainda, que o Espírito Santo vem recebendo nota A da Secretaria do Tesouro Nacional desde 2012 (segundo ano do primeiro governo de Casagrande). É a melhor "classificação de risco" concedida pelo órgão vinculado ao Ministério da Economia.

Deputados estaduais também saíram em defesa do atual governo, em sessão na Assembleia Legislativa e em evento no Palácio Anchieta. O próprio presidente do Legislativo estadual, deputado Erick Musso (Republicanos), manifestou publicamente “orgulho” em colaborar com o atual governador.

Post de Paulo Hartung sobre palestra com Ana Carla Abrão Crédito: Facebook de Paulo Hartung

Em seu post no Facebook, Hartung afirmou o seguinte:

“A efetivação das reformas estruturantes, como a tributária, a reforma de RH do setor público, entre outras, é um dos caminhos que levará rumo ao desenvolvimento. Na oportunidade, ao lado de @anacarla.abrao – que falou sobre a situação fiscal do Rio de Janeiro, contei sobre minhas experiência no governo do Espírito Santo, a realização do ajuste fiscal, os avanços sociais conquistados e os resultados obtidos.”

JUNTOS NO RENOVABR

Assim como Paulo Hartung, Ana Carla Abrão é colaboradora do RenovaBR, movimento cívico voltado para a capacitação técnica de novos líderes políticos, por meio de cursos de formação. A primeira turma foi realizada em 2018. A maioria dos participantes, escolhidos por processo seletivo, disputou algum mandato eletivo em 2018. O segundo curso, visando às eleições municipais de 2020, começa no ano que vem.

Na turma de 2018, Ana Carla Abrão ministrou a disciplina “Eficiência no Governo”.

Idealizado pelo empresário Eduardo Mufarej e apoiado pelo apresentador e também empresário Luciano Huck, o RenovaBR também inclui, desde o início deste ano, Hartung em seu rol de colaboradores. Mas, desde o fim de 2017, Hartung tem se aproximado politicamente de Huck. Ao longo deste ano, tem participado de várias conferências e seminários ao lado do governador – um deles realizado em agosto, em Vila Velha

ENTREVISTA PARA O AGORA!

No post seguinte àquele sobre a palestra com Abrão, também feito nesta quinta-feira (10), Hartung destacou sua entrevista para o Bate-Papo Agora, o podcast do Movimento Agora!, também apoiado por Huck. O tema da conversa foi outro dos pontos centrais das críticas do artigo de Abrão a Casagrande: a educação pública estadual e o programa Escola Viva.

Post de Hartung sobre entrevista para o Movimento Agora! Crédito: Facebook de Paulo Hartung