Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lado a lado

Hartung dá palestra ao lado de economista que criticou Casagrande em artigo

Dois dias após Ana Carla Abrão chamar gestão de Casagrande de “retrocesso” no “Estado de S. Paulo”, ex-governador divide mesa com ela em palestra do RenovaBR, no Rio, sobre equilíbrio fiscal

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 15:02

Públicado em 

11 out 2019 às 15:02
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Ana Carla Abrão e Paulo Hartung em palestra organizada pelo RenovaBR Crédito: Facebook de Paulo Hartung
O ex-governador Paulo Hartung (sem partido) dividiu a mesa nesta quinta-feira (10), em palestra organizada pelo movimento RenovaBR, com a economista Ana Carla Abrão, ex-secretária da Fazenda de Goiás. A palestra foi dada no Rio de Janeiro, com o tema “Como superar crises e equilibrar contas”. O próprio Hartung fez um post destacando o evento em sua conta nas redes sociais.
Até aí tudo normal, não fosse por um gigantesco detalhe: Abrão é precisamente a autora do artigo, publicado em sua coluna no “Estadão” dois dias antes da palestra, que inaugurou um novo capítulo da eterna luta política e da guerra de narrativas entre o grupo de Paulo Hartung e aquele capitaneado pelo governador Renato Casagrande (PSB).
A contenda entre os dois governantes foi desencadeada em 2014, tendo como cerne, exatamente, a pauta do equilíbrio fiscal. Em seu artigo publicado no dia 8 no “Estadão”, Abrão voltou a colocar em dúvida o comprometimento de Casagrande com a responsabilidade fiscal – além de entrelaçar críticas a medidas adotadas pelo governo do socialista, ao longo de 2019, em áreas como saúde, educação e segurança pública.
No dia seguinte (9), o governo Casagrande reagiu ao artigo da economista alinhada a Paulo Hartung. O próprio Casagrande, em entrevista a esta coluna, afirmou que “o artigo foi contratado, escrito a várias mãos, mas é direito dela”.
No mesmo dia, o “Estadão” publicou a réplica do governo Casagrande, em artigo assinado pelo secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), intitulado “Avanços e retrocessos”. Além de rebater cada crítica de Abrão, o secretário contestou a isenção da economista e articulista, a quem chamou indiretamente de “áulica” do ex-governador (segundo o dicionário Priberam, algo como uma “conselheira subserviente”).
Especificamente sobre a questão fiscal, Hoffmann enfatizou investimentos feitos pelo governo Casagrande, “sem descuidar do equilíbrio das contas públicas”. Pontuou, ainda, que o Espírito Santo vem recebendo nota A da Secretaria do Tesouro Nacional desde 2012 (segundo ano do primeiro governo de Casagrande). É a melhor "classificação de risco" concedida pelo órgão vinculado ao Ministério da Economia.
Deputados estaduais também saíram em defesa do atual governo, em sessão na Assembleia Legislativa e em evento no Palácio Anchieta. O próprio presidente do Legislativo estadual, deputado Erick Musso (Republicanos), manifestou publicamente “orgulho” em colaborar com o atual governador.
Post de Paulo Hartung sobre palestra com Ana Carla Abrão Crédito: Facebook de Paulo Hartung
Em seu post no Facebook, Hartung afirmou o seguinte:
“A efetivação das reformas estruturantes, como a tributária, a reforma de RH do setor público, entre outras, é um dos caminhos que levará rumo ao desenvolvimento. Na oportunidade, ao lado de @anacarla.abrao – que falou sobre a situação fiscal do Rio de Janeiro, contei sobre minhas experiência no governo do Espírito Santo, a realização do ajuste fiscal, os avanços sociais conquistados e os resultados obtidos.”

JUNTOS NO RENOVABR

Assim como Paulo Hartung, Ana Carla Abrão é colaboradora do RenovaBR, movimento cívico voltado para a capacitação técnica de novos líderes políticos, por meio de cursos de formação. A primeira turma foi realizada em 2018. A maioria dos participantes, escolhidos por processo seletivo, disputou algum mandato eletivo em 2018. O segundo curso, visando às eleições municipais de 2020, começa no ano que vem.
Na turma de 2018, Ana Carla Abrão ministrou a disciplina “Eficiência no Governo”.
Idealizado pelo empresário Eduardo Mufarej e apoiado pelo apresentador e também empresário Luciano Huck, o RenovaBR também inclui, desde o início deste ano, Hartung em seu rol de colaboradores. Mas, desde o fim de 2017, Hartung tem se aproximado politicamente de Huck. Ao longo deste ano, tem participado de várias conferências e seminários ao lado do governador – um deles realizado em agosto, em Vila Velha.

ENTREVISTA PARA O AGORA!

No post seguinte àquele sobre a palestra com Abrão, também feito nesta quinta-feira (10), Hartung destacou sua entrevista para o Bate-Papo Agora, o podcast do Movimento Agora!, também apoiado por Huck. O tema da conversa foi outro dos pontos centrais das críticas do artigo de Abrão a Casagrande: a educação pública estadual e o programa Escola Viva.
Post de Hartung sobre entrevista para o Movimento Agora! Crédito: Facebook de Paulo Hartung
Sobre a entrevista, Hartung anotou: “Em entrevista para o Bate Papo Agora, o podcast do @agoramovimento, tive oportunidade de falar sobre as boas práticas da educação capixaba (Escola Viva e o Jovem do Futuro), sobre a educação básica brasileira e sobre como ela é importante para o nosso desenvolvimento.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Paulo Hartung Renato Casagrande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados