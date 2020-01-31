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  • Governo do Brasil autoriza Itália a abrir agência consular no ES
Leonel Ximenes

Governo do Brasil autoriza Itália a abrir agência consular no ES

Aval era condição necessária para instalação da representação diplomática italiana no Estado, que deve ser inaugurada em menos de um ano

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 16:56

Públicado em 

31 jan 2020 às 16:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tombo da polenta na Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante, uma das mais tradicionais da comunidade italiana no ES Crédito: G1
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil comunicou ao governo do Estado que deu autorização ao governo italiano para que dê continuidade ao processo burocrático de instalação de uma agência consular em Vitória, que deverá ser aberta em menos de um ano.
Esse aval oficial do governo local (no caso, o brasileiro) é necessário para que outro país instale uma determinada representação diplomática em qualquer parte do território nacional.
“Esse documento é muito importante porque ele demonstra que os passos que o governo italiano deu para a instalação da agência já foram aprovados. Ou seja, já estão acontecendo os procedimentos burocráticos para que a agência seja instalada. Antes, o que tínhamos era apenas um anúncio”, explica Cilmar Franceschetto, diretor-presidente da Casa d'Italia no Espírito Santo e diretor-geral do Arquivo Público do Estado.
Em menos de um ano, segundo Cilmar, o consulado italiano honorário do ES será transformado em agência consular. Agora, todos os documentos das famílias capixabas de origem italiana e de italianos que residem no ES que estão no Rio de Janeiro serão digitalizados e transferidos para a nova representação diplomática que será aberta em Vitória.

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Os capixabas e os ítalo-capixabas vão poder fazer no Espírito Santo todos os serviços consulares realizados atualmente no Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro. Demandas burocráticas referentes a cidadania, passaporte, comércio internacional com a Itália e outros documentos, como autorização de vistos, passarão a ser feitos na capital capixaba.

CÔNSUL-GERAL DA ITÁLIA JÁ VEIO AO ES NEGOCIAR AGÊNCIA

Os procedimentos iniciais para a substituição do atual consulado honorário em agência consular, segundo Cilmar, já estão sendo tomados pelo cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Pietro Miraglia Del Giudice, que já esteve em Vitória para discutir o assunto.
O governo do Estado, segundo acordo com as autoridades italianas, vai ceder o espaço físico para a instalação da agência. Dois locais estão sendo avaliados na Capital.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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