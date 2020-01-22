Governador troca farpas com internautas em rede social

Respostas com tom de ironia foram dadas na postagem sobre as chuvas do Sul do Estado Crédito: Reprodução/Instagram

Um post feito no perfil oficial do governador Renato Casagrande (PSB) no Instagram sobre as ações do governo do Espírito Santo em relação às fortes chuvas que atingiram o Sul capixaba está gerando uma grande discussão entre internautas e o chefe do Executivo. Em várias publicações há trocas de farpas entre as partes.

Diversos internautas repercutiram a notícia de que o Palácio Anchieta estaria recusando a ajuda do governo federal para lidar com os impactos e prejuízos causados pelas chuvas em cidades como Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta. A informação foi desmentida nesta terça-feira (21) por Casagrande e também pelo coordenador Estadual da Defesa Civil, o coronel André Có, que frisou que Estado, governo federal e municípios estão trabalhando em conjunto. Mas, mesmo assim, várias pessoas cobraram o governador.

A cobrança não surpreendeu, mesmo tratando-se de uma fake news. O que chamou a atenção foi como o perfil do governador Casagrande interagiu com os internautas. Em várias respostas, o tom adotado pela página do socialista foi de ironia e deboche, atitudes não compatíveis com a figura de uma liderança política e que fogem do comportamento usual de Renato Casagrande.

O internauta @claudinho_callegario_passon fez a seguinte postagem: “Pede ajuda federal o esquerdista !!! Povo tem pressaaaaaa. Para d politicagem” (sic). A resposta do governador foi: “Você mandando eu faço.” Após essa interação, alguns perfis chegaram a duvidar se seria mesmo Casagrande que estaria respondendo os posts. “kkkkkk será q é o governador msm q ta respondendo isso kkkkk” (sic), escreveu o perfil @mmadalena26.

Perfil do governador Renato Casagrande responde seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Outro comentário, desta vez feito por @rafaelbordine, pediu para o governador descer do altar e acionar o presidente. A réplica de Casagrande foi direta: “Não desço de onde nunca subi. A verdade sobre as ações do governo estão aqui na minha página e nas redes oficiais do governo.”

Perfil do governador do Estado no Instagram respondeu seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Outra mensagem do socialista foi à internauta @anapaulafreyer. Ela escreveu: “Os moradores estao resolvendo tudo sozinhos, isso é EMERGÊNCIA, vidas podem ser perdidas por tempo desperdiçado com conversinha! Seja ágil. Q ninguém merece ouvir o gado falando q o governo federal nao ta agindo(como se fosse) por causa das difernecas políticas e pq vc disse NÃO.” (sic)

Aparentemente o perfil @Casagrande_es não gostou da mensagem de Ana Paula tanto é que respondeu: “Assim nem precisa de governo. Por que está agressiva então?”

Além dessas, outras respostas fora do tom institucional foram dadas pelo Instagram de Renato Casagrande. A coluna procurou o governador, por meio de sua assessoria, mas até o momento desta publicação não teve retorno.

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Perfil do governador do Estado no Instagram respondeu seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Perfil do governador do Estado no Instagram respondeu seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Perfil do governador do Estado no Instagram respondeu seguidores Crédito: Reprodução/Instagram