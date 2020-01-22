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Governador troca farpas com internautas em rede social

Tom de respostas dadas por Renato Casagrande no Instagram  surpreendeu internautas

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 23:43

Públicado em 

21 jan 2020 às 23:43
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Respostas com tom de ironia foram dadas na postagem sobre as chuvas do Sul do Estado Crédito: Reprodução/Instagram
Um post feito no perfil oficial do governador Renato Casagrande (PSB) no Instagram sobre as ações do governo do Espírito Santo em relação às fortes chuvas que atingiram o Sul capixaba está gerando uma grande discussão entre internautas e o chefe do Executivo. Em várias publicações há trocas de farpas entre as partes.
Diversos internautas repercutiram a notícia de que o Palácio Anchieta estaria recusando a ajuda do governo federal para lidar com os impactos e prejuízos causados pelas chuvas em cidades como Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta. A informação foi desmentida nesta terça-feira (21) por Casagrande e também pelo coordenador Estadual da Defesa Civil, o coronel André Có, que frisou que Estado, governo federal e municípios estão trabalhando em conjunto. Mas, mesmo assim, várias pessoas cobraram o governador.
A cobrança não surpreendeu, mesmo tratando-se de uma fake news. O que chamou a atenção foi como o perfil do governador Casagrande interagiu com os internautas. Em várias respostas, o tom adotado pela página do socialista foi de ironia e deboche, atitudes não compatíveis com a figura de uma liderança política e que fogem do comportamento usual de Renato Casagrande.
O internauta @claudinho_callegario_passon fez a seguinte postagem: “Pede ajuda federal o esquerdista !!! Povo tem pressaaaaaa. Para d politicagem” (sic). A resposta do governador foi: “Você mandando eu faço.” Após essa interação, alguns perfis chegaram a duvidar se seria mesmo Casagrande que estaria respondendo os posts. “kkkkkk será q é o governador msm q ta respondendo isso kkkkk” (sic), escreveu o perfil @mmadalena26.
Perfil do governador Renato Casagrande responde seguidores Crédito: Reprodução/Instagram
Outro comentário, desta vez feito por @rafaelbordine, pediu para o governador descer do altar e acionar o presidente. A réplica de Casagrande foi direta: “Não desço de onde nunca subi. A verdade sobre as ações do governo estão aqui na minha página e nas redes oficiais do governo.”
Perfil do governador do Estado no Instagram respondeu seguidores Crédito: Reprodução/Instagram
Outra mensagem do socialista foi à internauta @anapaulafreyer. Ela escreveu: “Os moradores estao resolvendo tudo sozinhos, isso é EMERGÊNCIA, vidas podem ser perdidas por tempo desperdiçado com conversinha! Seja ágil. Q ninguém merece ouvir o gado falando q o governo federal nao ta agindo(como se fosse) por causa das difernecas políticas e pq vc disse NÃO.” (sic)
Aparentemente o perfil @Casagrande_es não gostou da mensagem de Ana Paula tanto é que respondeu: “Assim nem precisa de governo. Por que está agressiva então?”
Além dessas, outras respostas fora do tom institucional foram dadas pelo Instagram de Renato Casagrande. A coluna procurou o governador, por meio de sua assessoria, mas até o momento desta publicação não teve retorno.

CONFIRA OUTROS POSTS DO PERFIL DO GOVERNADOR

Perfil do governador do Estado no Instagram respondeu seguidores Crédito: Reprodução/Instagram
Perfil do governador do Estado no Instagram respondeu seguidores Crédito: Reprodução/Instagram
Perfil do governador do Estado no Instagram respondeu seguidores Crédito: Reprodução/Instagram
Perfil do governador do Estado no Instagram respondeu seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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