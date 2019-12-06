Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Governador dá mais poderes a Davi Diniz, o chefe da Casa Civil
Leonel Ximenes

Governador dá mais poderes a Davi Diniz, o chefe da Casa Civil

Articulador político de Casagrande cuida agora da exoneração de servidores comissionados e dos que abandonam o cargo, tarefa que estava com a Secretaria de Governo

Públicado em 

06 dez 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Davi Diniz saiu fortalecido no governo após embate com a Assembleia Legislativa Crédito: Fernando Madeira
A caneta do secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, está mais forte, especialmente depois do episódio da “reeleição-não-reeleição” do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso (Republicanos).
Decreto 2.492-S do governador, publicado nesta quinta-feira (5) no Diário Oficial, dá novas competências ao secretário que tem como missão fazer a articulação política do Palácio Anchieta com os deputados.

Veja Também

Chefe da Casa Civil, Davi Diniz se desfilia do PPS

Pelo texto, fica delegada ao secretário-chefe da Casa Civil “expedir atos de exoneração de servidores públicos ocupantes de cargos de provimento em comissão da Administração Direta do Poder Executivo Estadual” e, também, “assinar demissões de servidores, por abandono de cargo, após manifestação da autoridade competente, observado o devido processo legal”.
O texto em vigor antes do novo decreto dava essa prerrogativa ao “secretário de Estado de Governo”, cargo ocupado por Tyago Hoffmann. Agora, isto está direcionado para o secretário da Casa Civil.

Veja Também

Enivaldo dos Anjos diz que chefe da Casa Civil é “incoerente”

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados