Chefe da Casa Civil, Davi Diniz se desfilia do PPS

Davi Diniz é secretário de Estado da Casa Civil Crédito: Fernando Madeira

Membro do partido desde novembro de 2011, Davi Diniz deixou a sigla por questão mais pragmática do que política. O secretário foi convidado, em janeiro, para ser membro de Conselho de Administração do Banestes, o que exigiria a desfiliação.

No entanto, a posse não foi viabilizada por conta de outras vedações da Lei das Estatais, como a que impede secretários de Estado de serem escolhidos para conselhos de administração. Diniz, então, foi recomendado para o Conselho Fiscal da Cesan e teve o nome aprovado em 19 de fevereiro.

Luciano Rezende, e o deputado estadual Fabrício Gandini. Apesar de perder o vínculo formal com a legenda, o secretário afirmou que pretende continuar ativo nas decisões partidárias. A desfiliação foi pedida às duas principais lideranças do PPS no Estado, o prefeito de Vitória,, e o deputado estadual

"Expliquei que ainda gostaria de participar das decisões do nosso grupo político e que não me vincularia a outro partido", afirmou, por nota.

Gazeta Online continua, por enquanto, usando o nome anterior para se referir à agremiação. Em março, o PPS aprovou uma mudança de nome e passou a se chamar de Cidadania . Como o Tribunal Superior Eleitoral ainda não implementou a alteração em seus registros, ocontinua, por enquanto, usando o nome anterior para se referir à agremiação.