Wilton Pereira e Raphael Claus vão apitar as semifinais da Copa do Brasil

Wilton Pereira de Sampaio e Raphael Claus são os árbitros que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar Crédito: Thiago Ribeiro e Pedro H. Tesch/Agif

A Comissão de arbitragem da CBF já escolheu os árbitros das semifinais da Copa do Brasil. Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus são os nomes escolhidos. Os dois foram os árbitros brasileiros na última Copa do Mundo e são as apostas da CBF para superar a onda de reclamações que vive a arbitragem brasileira atualmente.

Toda a equipe escalada para os dois jogos vai passar por intenso treinamento que começa nesta semana. O primeiro, árbitro goiano do quadro Fifa, apita Corinthians x São Paulo, nesta terça-feira (25). Claus será o responsável pelo duelo Grêmio x Flamengo, na quarta-feira (06). A boa novidade para a arbitragem capixaba é que o conterrâneo Arthur Rabelo, entre outros árbitros promissores do Brasil, foi convidado para acompanhar os treinamentos.

Vários times ficaram na bronca com os árbitros nesta rodada. Entre eles estão o América-MG, que empatou com o Flamengo no Maracanã; Felipão e Hulk, do Atlético-MG na derrota para o Grêmio; e o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, que também ficou na bronca ao perder para o Cuiabá fora de casa.