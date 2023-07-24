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Wilton Pereira e Raphael Claus vão apitar as semifinais da Copa do Brasil

Os dois foram os árbitros brasileiros na última Copa do Mundo e são as apostas da CBF para superar a onda de reclamações que vive a arbitragem brasileira atualmente

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 09:13

Públicado em 

24 jul 2023 às 09:13
Wallace Valente

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Wallace Valente

Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus são os árbitros que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar
Wilton Pereira de Sampaio e Raphael Claus são os árbitros que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar Crédito: Thiago Ribeiro e Pedro H. Tesch/Agif
A Comissão de arbitragem da CBF já escolheu os árbitros das semifinais da Copa do Brasil. Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus são os nomes escolhidos. Os dois foram os árbitros brasileiros na última Copa do Mundo e são as apostas da CBF para superar a onda de reclamações que vive a arbitragem brasileira atualmente.
Toda a equipe escalada para os dois jogos vai passar por intenso treinamento que começa nesta semana. O primeiro, árbitro goiano do quadro Fifa, apita Corinthians x São Paulo, nesta terça-feira (25). Claus será o responsável pelo duelo Grêmio x Flamengo, na quarta-feira (06). A boa novidade para a arbitragem capixaba é que o conterrâneo Arthur Rabelo, entre outros árbitros promissores do Brasil, foi convidado para acompanhar os treinamentos.
Vários times ficaram na bronca com os árbitros nesta rodada. Entre eles estão o América-MG, que empatou com o Flamengo no Maracanã; Felipão e Hulk, do Atlético-MG na derrota para o Grêmio; e o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, que também ficou na bronca ao perder para o Cuiabá fora de casa.
Alheia a reclamações, a arbitragem feminina do Brasil trabalhou no jogo de abertura da Copa do Mundo feminina. Edina Alves comandou a equipe brasileira na partida entre Austrália e Irlanda e teve ótima arbitragem.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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