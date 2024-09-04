Vinicius Jr é indicado a Bola de Ouro; veja lista dos indicados

O atacante Vinicius Jr, do Real Madrid, foi indicado à Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador da temporada, entregue pela revista francesa France Football. Esta é a terceira indicação do brasileiro. A cerimônia para entrega do troféu será em 28 de outubro, em Paris (FRA). O prêmio é organizado em parceria com a Uefa pela primeira vez. Ao todo, 10 prêmios serão distribuídos no Théâtre du Châtelet, na capital francesa.
Veja os indicados à Bola de Ouro:
- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
- Antonio Rudiger (Real Madrid)
- Ademola Lookman (Atalanta)
- Lautaro Martinez (Inter de Milão)
- Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid)
- William Saliba (Arsenal)
- Hakan Calhanoglu (Inter de Milão)
- Bulkayo Saka (Arsenal)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Dani Carvajal (Real Madrid)
- Cole Palmer (Manchester City/Chelsea)
- Vitinha (PSG)
- Declan Rice (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Rodri (Manchester City)
- Mats Hummels (B. Dortmund)
- Martin Odegaard (Arsenal)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
- Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
- Vinicius Jr (Real Madrid)
- Toni Kroos (Real Madrid)
- Artem Dovbik (SK Dnipro-1/Girona/Roma)
- Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
- Nico Williams (Ath. Bilbao)
- Haaland (Manchester City)
- Emiliano Martinez (Aston Villa)
- Federico Valverde (Real Madrid)
- Phil Foden (Manchester City)
- Ruben Dias (Manchester City)
- Jude Bellingham (Real Madrid)