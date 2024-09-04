Vinicius Jr é indicado a Bola de Ouro; veja lista dos indicados

Vinicius Jr, do Real Madrid, foi ao prêmio de melhor jogador da temporada, entregue pela revista francesa France Football.
Agência FolhaPress

04 set 2024 às 16:29

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 16:29

Vinícius Jr. foi alvo de comentários racistas em TV espanhola e antes de clássico contra o Atlético de Madrid
Vinicius Jr. jogando pelo Real Madrid Crédito: Reprodução / Instagram @vinijr
O atacante Vinicius Jr, do Real Madrid, foi indicado à Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador da temporada, entregue pela revista francesa France Football. Esta é a terceira indicação do brasileiro. A cerimônia para entrega do troféu será em 28 de outubro, em Paris (FRA). O prêmio é organizado em parceria com a Uefa pela primeira vez. Ao todo, 10 prêmios serão distribuídos no Théâtre du Châtelet, na capital francesa.
Veja os indicados à Bola de Ouro:
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
  • Antonio Rudiger (Real Madrid)
  • Ademola Lookman (Atalanta)
  • Lautaro Martinez (Inter de Milão)
  • Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Hakan Calhanoglu (Inter de Milão)
  • Bulkayo Saka (Arsenal)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Dani Carvajal (Real Madrid)
  • Cole Palmer (Manchester City/Chelsea)
  • Vitinha (PSG)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Rodri (Manchester City)
  • Mats Hummels (B. Dortmund)
  • Martin Odegaard (Arsenal)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
  • Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
  • Vinicius Jr (Real Madrid)
  • Toni Kroos (Real Madrid)
  • Artem Dovbik (SK Dnipro-1/Girona/Roma)
  • Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
  • Nico Williams (Ath. Bilbao)
  • Haaland (Manchester City)
  • Emiliano Martinez (Aston Villa)
  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Phil Foden (Manchester City)
  • Ruben Dias (Manchester City)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)

