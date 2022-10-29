Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Veja quanto o Flamengo faturou com o título da Libertadores
Bolada

Veja quanto o Flamengo faturou com o título da Libertadores

O Rubro-Negro Carioca se sagrou campeão da competição após vencer o Athletico-PR por 1 a 0 na grande final

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 19:10

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

29 out 2022 às 19:10
O Flamengo encheu o cofre do clube com a conquista da Libertadores
O Flamengo encheu o cofre do clube com a conquista da Libertadores Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo venceu o Athletico-PR  por 1 a 0 neste sábado (29) e se sagrou o grande campeão da Copa Libertadores. Além da glória eterna, o vencedor desembolsa uma grande quantia em dinheiro. A premiação da edição deste ano foi de 16 milhões de dólares (cerca de R$ 85 milhões).
Além do valor conquistado pelo título, o Flamengo faturou premiações ao longo da competição a medida que avançou de fase. Somando a premiação do título, com o que já havia conquistado, o Rubro-Negro Carioca faturou ao todo R$ 125 milhões.
Até a final, as duas equipes haviam conquistado ao todo 7,55 milhões de dólares (cerca de R$ 40,15 milhões). O Athletico-PR, que foi vice-campeão, levou para casa  6 milhões de dólares (R$ 32 milhões), que somados à premiação anterior, saiu da competição com 13,55 milhões de dólares (cerca de R$ 72,15 milhões).

Veja Também

Flamengo vence o Athletico-PR e é tricampeão da Libertadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dinheiro flamengo Futebol Premiação Libertadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados