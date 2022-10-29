Veja quanto o Flamengo faturou com o título da Libertadores

O Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 neste sábado (29) e se sagrou o grande campeão da Copa Libertadores. Além da glória eterna, o vencedor desembolsa uma grande quantia em dinheiro. A premiação da edição deste ano foi de 16 milhões de dólares (cerca de R$ 85 milhões).
Além do valor conquistado pelo título, o Flamengo faturou premiações ao longo da competição a medida que avançou de fase. Somando a premiação do título, com o que já havia conquistado, o Rubro-Negro Carioca faturou ao todo R$ 125 milhões.
Até a final, as duas equipes haviam conquistado ao todo 7,55 milhões de dólares (cerca de R$ 40,15 milhões). O Athletico-PR, que foi vice-campeão, levou para casa 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões), que somados à premiação anterior, saiu da competição com 13,55 milhões de dólares (cerca de R$ 72,15 milhões).