Vasco renova com Eguinaldo e novo contrato prevê multa milionária

Joia da base do Vasco, o atacante Eguinaldo teve seu contrato renovado até 2027. Recém-promovido aos profissionais, o jogador de 18 anos agora tem multa rescisória com um valor de 30 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). Além de aumentar a multa, o novo contrato ainda prevê uma valorização salarial para o atleta.

Eguinaldo estava emprestado ao cruz-maltino pelo Artsul. O clube desembolsou o valor de R$ 640 mil por 70% dos direitos econômicos do jogador. O jovem jogador teve destaque na base, marcando 11 gols em 17 jogos, e logo foi alçado aos profissionais, onde vem jogando bem e sendo importante para o Vasco na campanha da Série B.