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Joia

Vasco renova com Eguinaldo e novo contrato prevê multa milionária

Clube desembolsou R$ 640 mil para contratar o jogador. Vínculo com o atacante agora vai até 2027 e terá multa de 30 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2022 às 17:56

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 17:56

Eguinaldo recém completou 18 anos e já é um dos principais jogadores do Vasco
Eguinaldo completou 18 anos recentemente e já mostrou talento para ser valorizado pelo clube Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
Joia da base do Vasco, o atacante Eguinaldo teve seu contrato renovado até 2027. Recém-promovido aos profissionais, o jogador de 18 anos agora tem multa rescisória com um valor de 30 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). Além de aumentar a multa, o novo contrato ainda prevê uma valorização salarial para o atleta.
Eguinaldo estava emprestado ao cruz-maltino pelo Artsul. O clube desembolsou o valor de R$ 640 mil por 70% dos direitos econômicos do jogador. O jovem jogador teve destaque na base, marcando 11 gols em 17 jogos, e logo foi alçado aos profissionais, onde vem jogando bem e sendo importante para o Vasco na campanha da Série B.

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