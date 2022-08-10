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Decisão final

Tite pede e CBF aceita acordo para cancelar jogo com a Argentina

Novela para que o jogo ocorresse vinha se esticando, mas o treinador da seleção exigiu que o acordo com a AFA e FIFA fosse aceito
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 ago 2022 às 16:36

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 16:36

Tite, técnico da Seleção Brasileira, está convivendo com críticas dos clubes brasileiros
Entidade máxima do futebol brasileiro vai atender o pedido de Tite para que jogo não aconteça Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A "novela" entre Brasil e Argentina terá seu capítulo final longe do gramado. Nesta quarta-feira, a CBF anunciou que vai aceitar acordo proposto pela Fifa e pela Associação do Futebol Argentino (AFA) para não disputar a partida, que era válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo deste ano.
De acordo com a CBF, a decisão foi motivada por um pedido do técnico Tite. "Diante da posição da comissão técnica, vamos procurar neste momento a Fifa para que a partida não seja realizada. Não vou medir esforços para atender a comissão técnica. A nossa prioridade é conquistar o hexacampeonato no Catar. Se a partida não é recomendada pelo comando da seleção, vamos investir para que a partida não ocorra", afirmou o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.
A partida entre a seleção brasileira e a argentina, marcada para 5 de setembro de 2021, ficou conhecida com o "Clássico da Anvisa" porque foi interrompido logo aos cinco minutos de jogo por técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária por conta de irregularidades sanitárias cometidas por jogadores da Argentina.

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O confronto não foi retomado ao longo das Eliminatórias e não afetou a classificação final, que contou justamente com Brasil e Argentina na primeira e segunda colocações, respectivamente. Somente em abril deste ano a Fifa determinou que a partida deveria ser disputada, o que gerou contrariedade por parte dos argentinos. O jogo estava reagendado para o dia 22 de setembro.
Até então, a CBF não havia se manifestado contrário ao jogo. Pretendia até realizar o jogo na Europa. Mas a entidade mudou de ideia diante do pedido da comissão técnica da seleção brasileira, encabeçada por Tite, com apoio do coordenador de seleções, Juninho Paulista.
Em documento enviado ao presidente, a comissão técnica disse que a partida "poderá ser prejudicial à preparação da seleção para a Copa do Mundo", alegando risco de lesão, suspensões e até eventual boicote por parte da seleção argentina, que poderia mandar a campo uma equipe reserva.
Além disso, poderia ser um desperdício de oportunidade para Tite seguir com a preparação da seleção para a Copa do Mundo, marcado para ser realizada entre novembro e dezembro deste ano. O Brasil tem dois jogos a serem disputados na Data Fifa de setembro, possivelmente nos dias 22 e 27. Os adversários ainda não foram definidos, mas os amistosos devem ser realizados em solo europeu

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