Torcida do Flamengo comemora o título da Libertadores nos bares de Vitória

O Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na tarde deste sábado (29) e se sagrou o grande campeão da Copa Libertadores 2022. Com o título, o Rubro-negro conquistou seu terceiro título da competição.
A partida aconteceu na cidade de Guayaquil, Equador. Por ser um local muito distante e de custo muito alto, muitos torcedores não conseguiram assistir o time ser campeão no estádio. No entanto, isso não impediu que os flamenguistas capixabas se reunissem para apoiar a equipe.
Em Vitória, a maior concentração aconteceu nos bares da Praia do Canto. A torcida rubro-negra esteve presente em grande número e já estava confiante antes do início do jogo. O ápice foi no momento do gol de Gabigol, que abriu o placar para o Flamengo. E claro, ao apito final, muita festa e comemoração tomaram conta do local: o Flamengo é tricampeão da América.
Torcida do Flamengo faz a festa nos bares de Vitória
Luciano Guidoni relembrou a final do ano passado para citar a emoção da conquista. “Sensacional ganhar mais um título. Ano passado batemos na trave contra o Palmeiras, inclusive assisti o jogo no mesmo lugar, mas voltamos para a final e demos a volta por cima”, declarou.
Alguns torcedores acompanham o time desde o primeiro título da Libertadores do clube, em 1981. Foi o caso de Alcir Júnior, que já visa o Mundial de Clubes. “Acompanho desde a época de Zico, meu maior ídolo, quando fomos campeões do mundo. Batemos na trave na última vez, e agora temos que ser realistas por que a equipe do Real Madrid é muito boa. Vamos ver como o Flamengo vai se comportar”, analisou.