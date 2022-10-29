Torcida do Flamengo comemora o título da Libertadores nos bares de Vitória

A partida aconteceu na cidade de Guayaquil, Equador. Por ser um local muito distante e de custo muito alto, muitos torcedores não conseguiram assistir o time ser campeão no estádio. No entanto, isso não impediu que os flamenguistas capixabas se reunissem para apoiar a equipe.

Em Vitória, a maior concentração aconteceu nos bares da Praia do Canto. A torcida rubro-negra esteve presente em grande número e já estava confiante antes do início do jogo. O ápice foi no momento do gol de Gabigol, que abriu o placar para o Flamengo. E claro, ao apito final, muita festa e comemoração tomaram conta do local: o Flamengo é tricampeão da América.

Torcida do Flamengo faz a festa nos bares de Vitória

Luciano Guidoni relembrou a final do ano passado para citar a emoção da conquista. “Sensacional ganhar mais um título. Ano passado batemos na trave contra o Palmeiras, inclusive assisti o jogo no mesmo lugar, mas voltamos para a final e demos a volta por cima”, declarou.