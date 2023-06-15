Torcedores protestam no CT do Fluminense e cobram postura da equipe

Felipe Melo também ouviu as reclamações da torcida Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após acumular uma sequência negativa nos últimos jogos, o elenco do Fluminense foi alvo de um protesto de torcedores na tarde desta quinta-feira (15). A equipe tricolor soma uma vitória, dois empates e cinco derrotas nos últimos oito jogos, e a paciência da torcida chegou ao limite.

O foco dos protestos foi a reclamação contra jogadores que estão em recuperação de lesão, mas que estariam ‘curtindo festas’ durante o tratamento. Caso do lateral Jorge, emprestado pelo Palmeiras, e que trata lesão no joelho, mas que estaria indo em festas no Rio de Janeiro

Nas imagens que se espalharam pelas redes sociais, é possível ver Felipe Melo ouvindo reclamações do grupo de torcedores. Confira abaixo.

Torcedores do Fluminense protestaram nesse manhã de quinta-feira.



Um grupo de tricolores, inclusive, cobrou o lateral Jorge, que se recupera de lesão no joelho e apareceu em fotos em baladas. Protesto, a princípio, pacífico na entrada do CTCC. pic.twitter.com/D6UEByDf9i — Dr TeLe | Cauã Tinoco (@drteleflu) June 15, 2023

O grupo também estendeu faixas com críticas ao clube: “Time frouxo” e “Clínica do Dr. Diniz”, foram algumas das frases expostas.