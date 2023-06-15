Torcedores protestam no CT do Fluminense e cobram postura da equipe

Após acumular uma sequência negativa nos últimos jogos, o elenco do Fluminense foi alvo de um protesto de torcedores na tarde desta quinta-feira (15). A equipe tricolor soma uma vitória, dois empates e cinco derrotas nos últimos oito jogos, e a paciência da torcida chegou ao limite.
O foco dos protestos foi a reclamação contra jogadores que estão em recuperação de lesão, mas que estariam ‘curtindo festas’ durante o tratamento. Caso do lateral Jorge, emprestado pelo Palmeiras, e que trata lesão no joelho, mas que estaria indo em festas no Rio de Janeiro.
Nas imagens que se espalharam pelas redes sociais, é possível ver Felipe Melo ouvindo reclamações do grupo de torcedores. Confira abaixo.
O grupo também estendeu faixas com críticas ao clube: “Time frouxo” e “Clínica do Dr. Diniz”, foram algumas das frases expostas.
O Tricolor das Laranjeiras se prepara para enfrentar o Atlético-MG na próxima quinta-feira (21), às 21h30, no Maracanã pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.