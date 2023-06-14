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Meteu marra

Richarlison sobre Seleção: "Sou o homem gol e dou conta do recado"

Atacante capixaba concedeu entrevista na tarde desta quarta-feira (14) e também falou sobre possível ida ao Real Madrid
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2023 às 17:05

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 17:05

Richarlison, atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira
Richarlison, atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira Crédito: Bruno Cassucci / ge
Às vésperas do amistoso da Seleção Brasileira contra Guiné, que será realizado neste sábado (17), às 16h30, o capixaba Richarlison concedeu entrevista coletiva onde revelou uma conversa com Ancelotti, treinador do Real Madrid, e analisou o próprio desempenho na Copa do Mundo do Catar.
Questionado sobre as especulações de sua ida ao clube de Ancelotti, o atacante do Tottenham despistou, mas não deixou de reforçar o sonho. “Claro que todo jogador quer vestir a camisa do Real Madrid, é o maior clube do mundo. Mas tenho um clube, tenho contrato e tenho que mostrar porque eles me compraram por um valor alto”, disse o capixaba.
Richarlison não deixou de comentar sobre a temporada negativa que viveu com a camisa do clube inglês, mas demonstrou força de vontade para melhorar seus resultados. “Essa temporada foi abaixo, deviso também às lesões que sofri no Tottenham. Mas é um sonho de qualquer jogador vestir a camisa do Real Madrid, mas tenho que mostrar serviço vestindo a camisa do Tottenham ainda”.
O capixaba já trabalhou com o atual treinador do Real Madrid, que inclusive é cotado para assumir o comando da Seleção Brasileira, e divulgou uma conversa com o técnico italiano. “Como todos sabem, o Ancelotti me treinou no Everton. A gente conversa bastante. Dias atrás liguei para ele, estava junto do Militão e do Vinicius Junior. É só amizade mesmo. Fizemos uma amizade muito grande no Everton, e vai ser para sempre”, pontuou o atacante.
Além de avaliar seu momento e revelar as conversas com Ancelotti, Richarlison falou sobre a volta de Neymar à Seleção Brasileira. O atacante do Paris Saint-Germain não foi convocado por Ramon Menezes por conta de um entorse no tornozelo direito, e Richarlison demonstrou sua vontade em ter o companheiro de volta.
“O cara é nosso ídolo. [...] Em breve estará conosco. Em breve começam as elimatórias. Ele se recuperando estará aqui com a gente”.

Questionado sobre a numeração das camisas na Seleção, que agora conta com novos nomes em relação à convocação para o amistoso contra o Marrocos, Richarlison defendeu o seu numeral. “A 9 já é minha, pô. Não tem que ficar escolhendo. Fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo título. Todos aqui na Seleção sabem que aqui eu sou o homem gol”.
“Quando visto a camisa da Seleção, me sinto diferente. Me sinto mais preparado, vamos dizer assim. Por isso as coisas começam a fluir dentro de campo. E faço bastante gol na Seleção. Todos podem contestar minha convocação, o que quiser, mas quando eu visto a camisa da Seleção, eu dou conta do recado”, complementou o capixaba.

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