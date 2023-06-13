Sem clube, Jorge Jesus começa a ser especulado na Seleção Brasileira

Jorge Jesus teve passagem vitoriosa pelo Flamengo Crédito: Valentyn Ogirenko/Reuters

Livre no mercado após sair do Fenerbahçe, da Turquia, o treinador Jorge Jesus retornou a Portugal nesta terça-feira (13) e revelou a imprensa seu desejo de participar de uma Copa do Mundo e que estuda as sondagens que recebeu após a saída do clube turco.

Após fazer sucesso no Brasil em sua passagem vitoriosa pelo Flamengo, JJ ficou no imaginário de milhares de torcedores do Rubro-Negro e também de fãs que cogitam seu nome no comando da Seleção, mas o português afirma que nunca teve contato da CBF.

“O sonho é tentar jogar numa Copa do Mundo de seleções, mais nada. Nas outras competições já estive. Nunca estive num Mundial. Foi uma temporada longa. Boa experiência. Istambul é uma cidade linda. Saí de uma equipe que me acarinhou e me amou. Vamos ver o que acontece até ao fim do mês, também não sei”, disse Jesus.

Aparentemente em dúvida sobre seu futuro, o treinador pode entrar no radar da seleção, que busca por um técnico desde a saída de Tite, que comandou a equipe até às quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Do fim de 2022 até aqui, a CBF tem buscado nomes no mercado, mas para na dificuldade de negociação, principalmente com Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid e o mais cogitado para a função. Com JJ livre para negociar, a especulação do retorno do português ao Brasil aumenta, mas ele adota cautela.

O treinador afirma que quer decidir seu futuro até o fim de junho. “Três semanas e a minha vida tem de ficar decidida. Nunca ninguém do Brasil falou comigo, não vamos especular. [...] Tive várias propostas e sondagens [de outras equipes], e estou estudando”, afirmou o treinador.

Seleção com técnico interino

Com a indefinição sobre quem assume o comando da Seleção Brasileira, a equipe vem sendo treinada por Ramon Menezes, responsável pela equipe sub-20, que foi eliminada da Copa do Mundo da categoria no começo de junho.