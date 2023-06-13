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Diretoria do Vasco mantém Barbieri e ameniza situação diante de crise

Quem garantiu a retomada de glória da equipe foi Abel Braga, que pregou tranquilidade diante do momento negativo do clube
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

13 jun 2023 às 16:09

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 16:09

Vasco
Maurício Barbieri, técnico do Vasco da Gama Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium/Folhapres
Campeonato Brasileiro chegou à marca de dez rodadas disputadas e o sinal de alerta já está aceso para o Vasco, que retornou à elite do futebol brasileiro após dois anos e vive um momento negativo na temporada.
O Gigante da Colina venceu o Atlético-MG na primeira rodada do Brasileirão, e nas nove partidas seguintes acumulou três empates e seis derrotas, tendo apenas seis pontos em 30 disputados.
Mesmo com 28 rodadas pela frente, o que preocupa é o histórico e as estatísticas de edições anteriores do Brasileirão. De acordo com um levantamento feito pelo ge.globo, na história dos pontos corridos, 50% dos clubes que terminaram a 10ª rodada com seis pontos foram rebaixados para a segunda divisão.

Com o início negativo, a dúvida surge para o torcedor: Maurício Barbieri será mantido como treinador?
E o departamento de futebol vascaíno respondeu dando respaldo para a permanência do técnico, que mesmo pressionado, será mantido para que o projeto da diretoria seja mantido, visando a evolução da equipe, que deseja se reforçar na janela de transferências que se abre entre 3 de julho e 2 de agosto.
Tal momento de evolução pode começar com a sequência que o Vasco terá em São Januário, diante de Goiás e Cuiabá, nos dias 22 e 26/06, respectivamente. As equipes figuram na parte baixa da tabela e podem servir de impulso para uma reação vascaína.
Quem garantiu a retomada de glória da equipe foi Abel Braga, diretor-técnico do Vasco. Em entrevista ao podcast ‘Pod Pai Pode Filho’, Abel pregou tranquilidade diante da crise.
“Nós estamos tranquilos porque o trabalho só não está rendendo no resultado. Vai jogar bem, bem e bem e não vai ganhar? Claro que vai. Então cada jogo é uma esperança muito grande. Agora não precisa nem jogar bem, precisa de um resultado positivo para voltar a confiança”, disse Abel.

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