Torcedores ficam feridos após parte do estádio desabar em treino do Colo-Colo

Vídeo flagrou o momento da queda do teto da arquibancada onde se encontravam vários torcedores Crédito: Colo-Colo/Reprodução

Ao menos dez torcedores do Colo-Colo, do Chile, ficaram feridos após uma estrutura do estádio Monumental, em Santiago, desabar nas arquibancadas nesta sexta-feira, onde milhares de pessoas acompanhavam o treino aberto da equipe, que se prepara para o clássico com a Universidad Católica, valendo o título chileno. Ainda não há a informação de vítimas fatais - oito pessoas teriam sofrido fraturas.

Segundo as primeiras informações, a parte do estádio que teria cedido seria o teto da arquibancada conhecida como Cordillera, um dos setores autorizados a receber os torcedores. Segundo o jornal chileno La Tercera, o telhado teria cedido por excesso de peso, após um número considerável de pessoas se posicionar indevidamente no topo da estrutura.

Um vídeo com o momento do acidente rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver dois grandes letreiros caindo sobre uma parte dos torcedores que estavam nas arquibancadas do Monumental, um dos principais estádios do Chile Equipes de emergência e os bombeiros foram acionados ao local.

O incidente ocorre na mesma semana em que torcedores da Universidad Católica, atual campeã do torneio nacional, provocaram a interrupção da partida contra a Universidad de Chile pelas quartas de final da Copa Chile, após lançarem fogos de artifício que atingiram o goleiro Martín Parra, gerando um trauma acústico grave do qual ele está se recuperando.