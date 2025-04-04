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Torcedor faz gesto racista, e Palmeiras lamenta novo caso na Libertadores

Um torcedor do Sporting Cristal foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 12:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 abr 2025 às 12:13
Torcedor do Sporting Cristal imitando um macaco na partida contra o Palmeiras
Torcedor do Sporting Cristal imitando um macaco na partida contra o Palmeiras Crédito: Reprodução/Rodrigo Wirth
Um torcedor do Sporting Cristal foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras após a vitória do Alviverde, no estádio Nacional de Lima, no Peru, pela estreia da Copa Libertadores. O influenciador palmeirense Rodrigo Wirth, que estava no estádio, registrou o momento e publicou em suas redes sociais. Este foi mais um caso de racismo na Copa Libertadores, e só é a primeira rodada da fase de grupos. A torcida do Talleres também fez gestos racistas para a torcida do São Paulo.
O Palmeiras se pronunciou sobre o episódio e ressaltou que as medidas adotadas pela Conmebol contra o racismo são "inadequadas e insuficientes". A Conmebol tem tentado combater o racismo na Libertadores, mas isso não tem intimidado os torcedores. O episódio emblemático mais recente foi quando um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco em direção ao atacante Luighi, durante a Libertadores sub-20.
Nota do Palmeiras
"É desgastante que, semana após semana, tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol. A reincidência deste crime, cometido nesta quinta-feira (3) por um torcedor do Sporting Cristal-PER, que imitou um macaco em direção a palmeirenses presentes no estádio, demonstra novamente que as medidas adotadas até o momento são inadequadas e insuficientes para combater os insistentes episódios de discriminação racial ocorridos nos gramados sul-americanos. Que o Sporting Cristal, as autoridades de segurança pública do Peru e a Conmebol tomem as devidas providências; do contrário, gestos como aos que assistimos hoje continuarão se repetindo, com a bênção da impunidade. Quanto ao Palmeiras, seguimos leais ao nosso compromisso de lutar contra toda e qualquer forma de discriminação. Racismo não é provocação! Racismo é crime!"

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