Torcedor faz gesto racista, e Palmeiras lamenta novo caso na Libertadores

Torcedor do Sporting Cristal imitando um macaco na partida contra o Palmeiras Crédito: Reprodução/Rodrigo Wirth

Um torcedor do Sporting Cristal foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras após a vitória do Alviverde, no estádio Nacional de Lima, no Peru, pela estreia da Copa Libertadores. O influenciador palmeirense Rodrigo Wirth, que estava no estádio, registrou o momento e publicou em suas redes sociais. Este foi mais um caso de racismo na Copa Libertadores, e só é a primeira rodada da fase de grupos. A torcida do Talleres também fez gestos racistas para a torcida do São Paulo.

O Palmeiras se pronunciou sobre o episódio e ressaltou que as medidas adotadas pela Conmebol contra o racismo são "inadequadas e insuficientes". A Conmebol tem tentado combater o racismo na Libertadores, mas isso não tem intimidado os torcedores. O episódio emblemático mais recente foi quando um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco em direção ao atacante Luighi, durante a Libertadores sub-20.

Nota do Palmeiras