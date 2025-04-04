Flamengo joga mal, mas derrota Deportivo Táchira em estreia na Libertadores

Juninho garantiu a vitória do Flamengo na Libertadores Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo teve uma atuação decepcionante, mas obteve sua primeira vitória na Copa Libertadores, ao derrotar, nesta quinta-feira (3), o Deportivo Táchira, por 1 a 0, em San Cristóbal, na Venezuela.

Com o resultado, o time rubro-negro lidera o Grupo C, com três pontos, à frente de LDU e Central Córdoba, com um ponto cada. Os venezuelanos ainda não somaram ponto.

O Jogo

O Flamengo tomou a iniciativa da partida como se estivesse no Maracanã. O problema é que o time rubro-negro pouco produziu nos primeiros 15 minutos, apenas uma finalização de Luiz Araújo.

Aos poucos, o Deportivo Táchira, empurrado por uma entusiasmada e barulhenta torcida, buscou um toque de bola mais rápido e passou a ocupar mais o campo de ataque.

Aos 18 minutos, Bruno Henrique surgiu na grande área, trombou com o goleiro Jesús Camargo, a bola sobrou para o atacante do Flamengo, que finalizou para nova intervenção do arqueiro.

Aos poucos a intensidade do Flamengo foi diminuindo, enquanto o Táchira ganhou confiança para buscar jogadas no ataque. Mas a bola ficou concentrada nas duas intermediárias, sem oportunidades criadas pelos ataques.

Sem poder de infiltração, o Flamengo passou a arriscar chutes de longe. Bruno Henrique e Michael tentaram, mas foram mal na execução. Aos 35, Pulgar cobrou mal uma falta da intermediária.

Os últimos minutos do primeiro tempo foram sonolentos, com o Flamengo sentindo muito a falta de Arrascaeta (machucado) na armação das jogadas. Os times foram para o vestiário com o placar inalterado.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com o mesmo problema. Ficou com a bola, mas sem saber o que fazer com ela. Aos dez minutos, Filipe Luis colocou Juninho, Allan e Alex Sandro. E só precisou de dois minutos para dar certo. Alex Sandro lançou Everton, que cruzou da esquerda. Bruno Henrique desviou e Juninho abriu o placar.