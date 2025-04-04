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Flamengo joga mal, mas derrota Deportivo Táchira em estreia na Libertadores

Com o resultado, o time rubro-negro lidera o Grupo C, com três pontos, à frente de LDU e Central Córdoba, com um ponto cada

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 23:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2025 às 23:54
Juninho garantiu a vitória do Flamengo na Libertadores
Juninho garantiu a vitória do Flamengo na Libertadores Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
O Flamengo teve uma atuação decepcionante, mas obteve sua primeira vitória na Copa Libertadores, ao derrotar, nesta quinta-feira (3), o Deportivo Táchira, por 1 a 0, em San Cristóbal, na Venezuela.
Com o resultado, o time rubro-negro lidera o Grupo C, com três pontos, à frente de LDU e Central Córdoba, com um ponto cada. Os venezuelanos ainda não somaram ponto.

O Jogo

O Flamengo tomou a iniciativa da partida como se estivesse no Maracanã. O problema é que o time rubro-negro pouco produziu nos primeiros 15 minutos, apenas uma finalização de Luiz Araújo.
Aos poucos, o Deportivo Táchira, empurrado por uma entusiasmada e barulhenta torcida, buscou um toque de bola mais rápido e passou a ocupar mais o campo de ataque.
Aos 18 minutos, Bruno Henrique surgiu na grande área, trombou com o goleiro Jesús Camargo, a bola sobrou para o atacante do Flamengo, que finalizou para nova intervenção do arqueiro.
Aos poucos a intensidade do Flamengo foi diminuindo, enquanto o Táchira ganhou confiança para buscar jogadas no ataque. Mas a bola ficou concentrada nas duas intermediárias, sem oportunidades criadas pelos ataques.
Sem poder de infiltração, o Flamengo passou a arriscar chutes de longe. Bruno Henrique e Michael tentaram, mas foram mal na execução. Aos 35, Pulgar cobrou mal uma falta da intermediária.
Os últimos minutos do primeiro tempo foram sonolentos, com o Flamengo sentindo muito a falta de Arrascaeta (machucado) na armação das jogadas. Os times foram para o vestiário com o placar inalterado.
O Flamengo voltou para o segundo tempo com o mesmo problema. Ficou com a bola, mas sem saber o que fazer com ela. Aos dez minutos, Filipe Luis colocou Juninho, Allan e Alex Sandro. E só precisou de dois minutos para dar certo. Alex Sandro lançou Everton, que cruzou da esquerda. Bruno Henrique desviou e Juninho abriu o placar.
Em desvantagem no placar, o Táchira adiantou a marcação, dando mais espaço para o Flamengo, que, por sua vez, não soube aproveitar para criar jogadas. O jogo do Flamengo se arrastou até o final e quase foi castigado nos acréscimos quando Balza teve duas grandes chances de empatar, mas desperdiçou.

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