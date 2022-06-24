Times brasileiros se reforçam na janela do meio do ano e Neymar deve ficar no PSG até 2027

O brasileiro Neymar renovou com o PSG Crédito: Divulgação | PSG

O mercado da bola do futebol nacional e internacional continua agitado, com especulações e desfechos em meio à abertura da janela de transferências. No Brasil, o destaque vai para o Corinthians, que ganhou o reforço de Bruno Méndez após o fim do empréstimo do uruguaio no Inter.

O Atlético-MG também deve se reforçar, já que está negociando com dois nomes de peso: Alan Kardec e Pedrinho.

Já na Europa, as novidades giram em torno da reviravolta com o destino de Suárez, que pode parar no Barcelona, seu ex-clube.

Além dele, o brasileiro Neymar também teve seu nome especulado na mídia em relação ao futuro no PSG.

DESTAQUES NO BRASIL

Reintegrado ao Corinthians, o zagueiro Bruno Méndez marcou presença no CT Joaquim Grava e teve o primeiro contato com a comissão técnica de Vítor Pereira. O jogador esteve emprestado ao Internacional no último ano e agora é reforço do clube, que tenta registrá-lo no BID nas próximas horas e tê-lo à disposição para o clássico de sábado (25), contra o Santos, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No meio da última temporada, o uruguaio foi emprestado ao Colorado e, por lá, se firmou na posição, disputando 48 jogos - 44 deles como titular. O Inter tentou realizar a compra dos seus direitos econômicos, mas não chegou a um acordo com o Corinthians.

TREINADOR TIAGO NUNES CONTINUA LIVRE NO MERCADO

Livre no mercado da bola desde março deste ano, quando deixou o comando do Ceará, Tiago Nunes recusou no começo desta semana uma proposta do Independiente Medellín. O projeto do clube colombiano não agradou ao treinador especialmente por causa do pouco tempo de trabalho até a estreia no Torneio Clausura (segundo turno): menos de 15 dias.

Com passagem recente pela Europa para alargar contatos e experiências, Nunes, que na reta final da temporada passada teve uma sondagem do México, continua priorizando ofertas do Brasil e também de eventuais interessados em outros países da América do Sul.

JAMES RODRÍGUES NA MIRA DO BOTAFOGO

James Rodríguez é o nome da vez no Botafogo. O meia colombiano passou a ser o novo "grande objetivo" de John Textor, que tem conversas para tentar contratar o jogador, atualmente no Al-Rayyan, do Qatar. Em entrevista ao Lance!, o dono da SAF do Glorioso afirmou que as conversas realmente estão acontecendo e deu mais detalhes sobre a negociação.

"Eu o amo. Meus filhos cresceram assistindo à seleção da Colômbia e ele era um dos jogadores favoritos deles. É raro ter a possibilidade de poder contratar um talento desse na América do Sul, acho que ele ainda tem muitos anos bons na Europa. Mas temos grandes sonhos, estamos passando por um momento de transformação em Brasil, com a nova Liga. Pode ser uma longa tentativa, ele seria um jogador que transformaria tudo para gente, então nós vamos tentar", afirmou.

ATLÉTICO-MG ENTRA FORTE NO MERCADO

As duas vitórias consecutivas sobre o Flamengo deram certa tranquilidade ao técnico Turco Mohamed, do Atlético-MG, que chegou pressionado para os duelos com o clube rubro-negro. Como dentro de campo as coisas parecem estar se ajeitando na Cidade do Galo, fora dele a diretoria segue trabalhando para reforçar o elenco para o segundo semestre. Com Pavón e Jemerson já contratados, o time alvinegro está próximo de anunciar mais dois reforços: o meia Pedrinho e o atacante Alan Kardec.

A situação mais próxima de ser resolvida é a de Kardec, que está livre desde abril, quando se desligou do Shenzhen FC. O jogador é aguardado em Belo Horizonte nesta sexta-feira (24) para realizar exames e assinar contrato. Já as negociações por Pedrinho não estão em estágio tão avançado, pois o meia revelado pelo Corinthians pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

DESTAQUES NA EUROPA

Neymar terá o contrato com o Paris Saint-Germain ampliado até 2027, segundo o jornal "L'Équipe". Apesar das incertezas em relação ao futuro do atacante da seleção brasileira, o atleta quer permanecer na França.

O camisa 10 do PSG assinou seu último contrato em maio de 2021 com duração até 2025. No entanto, o acordo previa uma renovação automática até 2026 a partir do dia 1º de julho de 2021 e uma outra extensão até 2027 a partir do dia 1º de julho de 2022. Aos 30 anos, Neymar segue em busca do inédito título da Champions League com o Paris Saint-Germain. Porém, o clube entende que Kylian Mbappé é a nova liderança do elenco em busca de um projeto esportivo forte.

SUÁREZ DE VOLTA AO BARCELONA?

O atacante uruguaio Luis Suárez foi um dos grandes nomes do Barcelona entre os anos de 2014 e 2020, mas a sua saída do clube catalão não foi nada positiva. Após ser dispensado por uma mensagem no telefone, o jogador acertou com o Atlético de Madri, aonde seguiu com destaque e conquistou mais um título de LaLiga.

Agora livre no mercado, Suárez poderá ter uma reviravolta e retornar ao Barça, de acordo com as informações do jornal "Sport". O clube catalão tem monitorado o mercado em busca de opções ofensivas e tem como principal alvo o polonês Robert Lewandowski. No entanto, Suárez também é visto como boa alternativa diante das dificuldades.

LIVRE NO MERCADO

Ainda sem clube para atuar na próxima temporada, Paulo Dybala é um dos grandes nomes do futebol europeu disponível no mercado de transferências deste meio de ano. Ligado a uma negociação com a Inter de Milão, o argentino pode parar no Real Madrid.