Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Técnica Pia Sundhage afirma que o Brasil pode ir longe na Copa do Mundo
Futebol Feminino

Técnica Pia Sundhage afirma que o Brasil pode ir longe na Copa do Mundo

Em entrevista, a treinadora também falou da importância que jogadoras experientes como a craque Marta podem ter no decorrer da competição

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 18:15

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 jul 2023 às 18:15
Tamires e Pia em coletiva de imprensa na Austrália, antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina
Tamires e Pia em coletiva de imprensa na Austrália, antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina Crédito: Thais Magalhães / CBF
A técnica da seleção brasileira, a sueca Pia Sundhage, afirmou em entrevista coletiva concedida na madrugada deste domingo (23) que o Brasil pode ir longe na Copa do Mundo de futebol feminino. A declaração foi dada um dia antes da estreia da equipe canarinho na competição, a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (24). O confronto, que será contra o Panamá, vale pelo Grupo F e será disputado em Adelaide (Austrália).
“Estamos muito felizes com os dois últimos resultados, pois o jogo está na nossa linha de confiança. Podemos olhar para cada uma, é um pouco diferente de um ano atrás. Então, tivemos uma linha de começo similar e acho que o mais importante é achar que está tudo garantido. E, por favor, aproveitar o jogo. Se fizermos isso, teremos uma grande chance de vencer amanhã [contra o Panamá]. E, na verdade, nós vamos ganhar muitos jogos se juntarmos um ataque lindo e uma defesa muito sólida”, declarou Pia Sundhage.

Na entrevista a técnica também falou da importância que jogadoras experientes como a craque Marta podem ter no decorrer da competição: “Marta é uma jogadora especial em um time especial, e acho que a palavra-chave é juntas. E, como todos vocês sabem, se temos muita energia na sala é contágio, e é isso que está acontecendo com o time agora. Temos algumas jogadoras jovens e algumas jogadoras, como Marta, que têm experiência. Essa mistura, provavelmente, nos ajudará a vencer o próximo campeonato”.
A entrevista também contou com a participação da lateral Tamires, que falou da necessidade de a equipe brasileira manter a união para buscar o tão sonhado título mundial: “Conversamos e falamos que ser vulnerável aqui, ter medo, é normal, faz parte do jogo. Vamos nos ajudar. O que não pode é ter preciosismo, uma querer ser melhor que a outra. O ego não pode falar mais alto, mas temos que estar juntas o tempo todo, pois Copa do Mundo se joga em equipe e se vence em equipe”.

LEIA MAIS 

A Gazeta terá lives após partidas do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Confira onde assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina

Copa do Mundo Feminina: representatividade e inspiração para jogadoras capixabas

Veja como chega a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Copa do Mundo Feminina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados