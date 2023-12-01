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Reta final

Tabela do Brasileirão 2023 - Série A

Confira a tabela do principal campeonato do futebol brasileiro em tempo real
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2023 às 14:05

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 14:05

O Brasileirão 2023 está em sua reta final. Faltam apenas duas rodadas para o fim e várias disputas seguem abertas.  Na parte de cima da tabela, o Palmeiras está bem perto do título, mas Botafogo, Atlético-MG, Flamengo e Grêmio ainda  nutrem o sonho de levantar a taça. 
Na parte de baixo da tabela, América-MG, Coritiba e Goiás já estão rebaixados para a Série B. Resta uma vaga a se concretizar na zona da degola. Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro seguem vivos na luta contra o rebaixamento. Confira a tabela do campeonato!

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