Tabela do Brasileirão 2023 - Série A

O Brasileirão 2023 está em sua reta final. Faltam apenas duas rodadas para o fim e várias disputas seguem abertas. Na parte de cima da tabela, o Palmeiras está bem perto do título, mas Botafogo, Atlético-MG, Flamengo e Grêmio ainda nutrem o sonho de levantar a taça.
Na parte de baixo da tabela, América-MG, Coritiba e Goiás já estão rebaixados para a Série B. Resta uma vaga a se concretizar na zona da degola. Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro seguem vivos na luta contra o rebaixamento. Confira a tabela do campeonato!