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Polêmica

Supervisor do VAR em Alemanha e Curaçao faz gesto associado a símbolo supremacista

Com as pontas do indicador e do polegar juntas, o juiz de repente estica os outros dedos da mão

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 06:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2026 às 06:25
O árbitro australiano Shaun Evans virou assunto nas redes sociais após aparecer na transmissão antes da partida entre Alemanha e Curaçao, válida pela primeira rodada do grupo E da Copa do Mundo. Assim que a câmera mostra a cabine de vídeo para apresentar a equipe do VAR, o supervisor parece fazer um sinal de "Ok" com a mão direita, símbolo que é associado à supremacia branca.
Com as pontas do indicador e do polegar juntas, o juiz de repente estica os outros dedos da mão. O gesto é ligado ao movimento racista em países que vivenciam o crescimento da extrema direita.
Os três dedos esticados simbolizam a letra "w", que seria uma referência à palavra em inglês "white" (branco). O círculo formado pelo indicador e pelo polegar junto aos demais dedos esticados representa a letra "p", que representaria a palavra "power" (poder). Por isso o símbolo é apontado como uma tentativa de indicar o sinal de "poder branco".
Árbitro australiano Shaun Evans é acusado de fazer um gesto associado à simbologia de supremacistas brancos Reprodução
Pesquisadores que estudam simbologias da extrema direita afirmam que o gesto vem sendo utilizado como uma mensagem codificada com o intuito de que membros de grupos racistas possam identificar uns aos outros sem necessariamente se exporem --justamente porque o símbolo pode passar por quem não reconhece o sinal como um simples "ok", mesmo fora de contexto.
A Liga Antidifamação, órgão americano que monitora crimes de ódio, afirma, porém, que não se deve sempre pressupor que qualquer pessoa que faça esse gesto esteja fazendo menção à supremacia branca.
Shaun Evans tem mais de 20 anos de experiência e é considerado um dos árbitros mais respeitados da Austrália. Foi eleito árbitro revelação do ano pela Federação Australiana de Futebol em 2007, árbitro do ano em 2010 também pela federação e árbitro do ano do futebol australiano na temporada 2018-19. Estreou em Copas como VAR em 2022.
Procurada pela reportagem, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) não respondeu até a publicação deste texto.

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