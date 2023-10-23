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Adiado

STJD nega liminar e Botafogo não enfrenta Fortaleza nesta terça-feira (24)

Jogo terá de ser remarcado por conta do adiamento da partida do Glorioso diante do Athletico-PR, que fez com que os jogadores não tivessem o intervalo mínimo de 66 horas entre os jogos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 out 2023 às 16:03

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 16:03

Botafogo precisou disputar o segundo tempo da partida contra o Athletico-PR por conta de um apagão no estádio Nilton Santos
Botafogo precisou disputar o segundo tempo da partida contra o Athletico-PR por conta de um apagão no estádio Nilton Santos Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O presidente do STJD, José Perdiz, negou nesta segunda-feira a liminar impetrada pelo Botafogo, que queria enfrentar o Fortaleza, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi adiado no domingo por causa da suspensão da partida anterior do Botafogo.
Segundo Perdiz, o Departamento de Competições da CBF tem "competência exclusiva" para adiar a partida, "devendo os Clubes respeitarem e acatarem a referida decisão".
O jogo entre Botafogo e Athletico-PR foi suspenso pela arbitragem por causa de problemas com a iluminação do Engenhão. A partida foi retomada domingo, o que impediu os jogadores tivessem o intervalo mínimo de 66 horas previsto no regulamento de competições entre um jogo e outro.
"Analisando petição e os demais documentos acostados aos autos, verificou-se que o Clube não apresentou o Direito Líquido e Certo que fora supostamente infringido pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF, mais precisamente seu Departamento de Competição - DCO", escreveu o presidente na decisão.
"É fundamental ressaltar que o Regulamento Geral de Competições da CBF é aprovado por todos os Clubes em Conselho Técnico, de forma que os mesmos, devem então respeitá-lo por ser uma regra definida antes do início da competição", continuou Perdiz.
"Por fim, ressaltamos novamente, que a prerrogativa da manutenção da partida, conforme os moldes e contexto do artigo 26 do Regulamento Geral de Competições é de competência exclusiva do DCO da CBF, devendo os Clubes respeitarem e acatarem a referida decisão."

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