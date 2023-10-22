Felipe Neto aciona Justiça para adiar Botafogo x Athletico-PR; entenda

O influenciador e empresário Felipe Neto entrou com um processo na Justiça pedindo para que a partida entre Botafogo e Athletico-PR, remarcada para este domingo às 15h, seja adiada para outro dia. O jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foi paralisado ontem à noite após seis apagões no Estádio Nilton Santos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu remarcá-lo para a tarde de hoje para que sejam disputados os 39 minutos restantes, mas vetou a presença de público.

A reclamação de Felipe Neto e de parte da torcida botafoguense é justamente essa. Segundo o influenciador, "isso é um escárnio da CBF com o torcedor que pagou ingresso e tem direito de ver o segundo tempo". O jogo será com portões fechados por recomendação da segurança pública do Rio de Janeiro, já que Flamengo e Vasco jogam no Maracanã neste domingo.

Em nota publicada nas redes sociais, Felipe Neto disse que seu objetivo com a ação movida na Justiça é que a partida seja remarcada para uma data em que possa haver presença de público, de modo que a medida "não prejudique milhares de pessoas que pagaram ingressos para ver 90 minutos de futebol".

Felipe Neto pede que outros botafoguenses se juntem a ela na ação Crédito: Instagram/@felipeneto

O influenciador também cita o fato de a partida entre Fortaleza e Botafogo, inicialmente marcada para terça-feira (24), também ter sido remarcada por causa do adiamento de Botafogo x Athletico-PR. Com isso, botafoguenses que tenham viagem marcada à capital cearense teriam seu cronograma prejudicado.