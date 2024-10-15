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Futebol

Sindicatos de jogadores e ligas denunciam Fifa por calendário sobrecarregado

Aumento no número de jogos tem gerado queixas crescentes entre atletas do futebol europeu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2024 às 11:43

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 11:43

Os principais organismos que representam jogadores e ligas nacionais da Europa apresentaram nesta segunda-feira (14) uma denúncia à Comissão Europeia, acusando a Fifa (Federação Internacional de Futebol) de abusar de sua posição dominante sobre as mudanças no calendário de partidas internacionais e a contínua ampliação dos torneios.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino
O presidente da FIFA, Gianni Infantino Crédito: MARTIN MEISSNER
A filial europeia do FIFPro (Federação Internacional das Associações de Jogadores de Futebol Profissionais), as ligas europeias reunidas e a liga espanhola (LaLiga) disseram, em evento em Bruxelas, que a entidade reguladora do futebol mundial "abusa de um evidente conflito de interesses" ao ser "órgão regulador e, ao mesmo tempo, organizador de competições", em violação do direito europeu.
FIFPro é o sindicato mundial de jogadores, e as ligas europeias reúnem mais de mil clubes de 33 países.
Segundo esses organismos, as regras e o comportamento da Fifa "prejudicam os interesses econômicos das ligas nacionais, assim como a saúde e a segurança dos jogadores do futebol europeu".
"Torna-se necessária uma ação judicial perante a Comissão Europeia para salvaguardar o setor do futebol europeu", acrescentaram.
A Fifa é acusada especialmente de não ter realizado consultas sobre as recentes mudanças efetuadas no calendário, como a introdução de uma Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes no final da temporada.
A entidade mundial do futebol nega isso, aludindo a, pelo menos, uma reunião de que participou seu presidente Gianni Infantino com os dirigentes do FIFPro e os da PFA (Associação de Jogadores Profissionais), o sindicato de jogadores na Inglaterra e País de Gales, que ocorreu em Manchester em 2022.
A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes ampliada terá lugar nos Estados Unidos, em junho e julho do próximo ano, com 12 clubes europeus.
Assim, numerosos jogadores serão obrigados a atuar durante uma época em que poderiam estar de férias, um ano antes do Mundial de seleções ampliado para 48 equipes, que será disputado no México, nos Estados Unidos e no Canadá.
Um recente relatório do FIFPro acusou as entidades reguladoras do futebol mundial de colocar em perigo a saúde dos jogadores, enquanto alguns jogadores de destaque evocaram a possibilidade de fazer greve para protestar contra as crescentes exigências a que estão submetidos.
Os representantes das ligas nacionais, por sua vez, temem que suas competições sejam afetadas, porque os melhores jogadores perderão partidas domésticas para descansar.
Antes dessa denúncia, a Fifa havia apontado em julho a "hipocrisia" das ligas, "que aparentemente preferem um calendário repleto de turnês de verão, que implicam frequentemente em numerosas viagens por todo o mundo".

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