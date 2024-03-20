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Seleção Brasileira Feminina cai em grupo difícil em Paris-2024

Brasil foi sorteado no Grupo C e vai enfrentar as seleções de Japão, Zâmbia ou Marrocos e a campeã da Copa do Mundo, Espanha

Publicado em 20 de Março de 2024 às 18:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 mar 2024 às 18:16
Brasil foi vice-campeão da Copa Ouro, perdendo para os Estados Unidos na final
Brasil foi vice-campeão da Copa Ouro, perdendo para os Estados Unidos na final Crédito: Leandro Lopes/CBF
A seleção brasileira feminina terá uma chave complicada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, na qual buscará a inédita medalha de ouro. As comandadas de Arthur Elias, que acompanhou o sorteio presencialmente, caíram no Grupo C, ao lado da campeã da Copa do Mundo, a Espanha, além de Japão e África 1, a adversária da estreia (Zâmbia ou Marrocos).
O sorteio contou com a presença de Didier Drogba, astro da seleção da Costa do Marfim. E confirmou a França como cabeça de chave do Grupo A - vai encarar Colômbia, Canadá e Nova Zelândia. Os Estados Unidos ficaram no topo da chave B e a Espanha no C.
Pelo regulamento do sorteio, não poderiam ter dois representantes da Europa em um mesmo grupo, tampouco duas equipes da Concacaf. O Brasil estava no pote 3, ao lado de Colômbia e Austrália. No 1 Figuravam França, Espanha e Estados Unidos, com Alemanha, Japão e Canadá no 2 e, por fim, Nova Zelândia, e dois africanos ainda indefinidos no 4.
Por causa do sorteio dirigido, a Alemanha, primeira escolhida do pote 2, foi direcionada para a chave B, ao lado dos Estados Unidos, África 2 (Nigéria ou África do Sul) e Austrália. Com Canadá ficando ao lado da França e o Japão na chave da Espanha, rival da estreia.
O Brasil foi o último sorteado do pote 3. E, automaticamente, já foi para o Grupo C, com espanholas e japonesas. No fim, ainda ficou definido a rival da estreia: a representante 1 do continente africano.

Chave masculina

A Fifa abriu as atividades com o sorteio dos grupos do futebol masculino, no qual o atual bicampeão Brasil ficou fora após decepcionar na fase final do Pré-Olímpico. E com as mesmas regras do feminino, impedindo rivais do mesmo continente juntos
A França foi a cabeça de chave do Grupo A, ao lado de Estados Unidos, um rival que ainda será definido em repescagem mundial e a Nova Zelândia. No Grupo B estão Argentina, Marrocos, África 3 e Ucrânia; enquanto a chave C é composta por África 2, Espanha, Egito e República Dominicana; e o D conta com África 1, Paraguai, Mali e Israel.

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