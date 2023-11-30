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Seleção brasileira cai para 5° lugar do ranking da Fifa e tem pior posição desde 2016

O Brasil caiu de 1.812,20, pontuação que exibia na atualização anterior do ranking, no fim de outubro, para 1.784,09. A queda se deve aos dois revezes seguidos da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 nov 2023 às 12:38

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 12:38

Eliminatórias Sul-Americanas 2026 - Brasil x Argentina
Eliminatórias Sul-Americanas 2026 - Brasil x Argentina Crédito: Nayra Halm
As duas derrotas consecutivas nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 derrubaram a seleção brasileira no ranking da Fifa. Na atualização desta quinta-feira (30), o Brasil perdeu duas posições e apareceu no quinto lugar, sua pior colocação desde agosto de 2016, quando figurou no nono posto.
O Brasil caiu de 1.812,20, pontuação que exibia na atualização anterior do ranking, no fim de outubro, para 1.784,09. A queda se deve aos dois revezes seguidos da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas: derrotas para a Colômbia, por 2 a 1, em Barranquilla, e para a Argentina, por 1 a 0, no Maracanã, na Data Fifa deste mês de novembro.
No total, a seleção brasileira foi a segunda que mais perdeu pontos no ranking divulgado nesta quinta: -28,11. Só ficou atrás da Suíça (-31,94), que jogou três vezes e não venceu nenhuma partida neste mês: foram dois empates e uma derrota.
A seleção foi superada no ranking por Inglaterra e Bélgica, que estavam em quarto e quinto lugares, na atualização anterior. Os ingleses agora figuram em terceiro, seguidos de perto pelos belgas. A França continua na segunda colocação, enquanto a Argentina ostenta a liderança desde abril, a segunda atualização após o fim da Copa do Mundo do Catar, disputada entre novembro e dezembro do ano passado.
A queda do Brasil não foi a única mudança no Top 10. A Holanda subiu uma posição e agora aparece no sexto lugar, desbancando Portugal para o sétimo posto. Espanha, Itália e Croácia fecham o Top 10. Nenhuma seleção entrou ou saiu da lista das 10 melhores da Fifa.
No total, a entidade contabilizou 188 partidas internacionais para atualizar seu ranking. O destaque, longe do Top 10, foi a Ilhas Comores, que subiu nove posições e agora aparece no modesto 119º lugar. A próxima atualização da lista da Fifa será anunciada no dia 21 de dezembro.
Confira o Top 20 do ranking masculino da Fifa:
  • 1º - Argentina, 1.855,20 pontos
  • 2º - France, 1.845,44
  • 3º - Inglaterra, 1.800,05
  • 4º - Bélgica, 1.798,46
  • 5º - Brasil, 1.784,09
  • 6º - Holanda, 1.745,48
  • 7º - Portugal, 1.745,06
  • 8º - Espanha, 1.732,64
  • 9º - Itália, 1.718,82
  • 10º - Croácia, 1.717,57
  • 11º - Uruguai, 1.665,99
  • 12º - EUA, 1.665,27
  • 13º - Marrocos, 1.661,69
  • 14º - México, 1.655,21
  • 15º - Colômbia, 1.651,2
  • 16º - Alemanha, 1.631,22
  • 17º - Japão, 1.620,19
  • 18º - Suíça, 1.613,44
  • 19º - Dinamarca, 1.601,31
  • 20º - Senegal, 1.594,31

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