Seleção brasileira cai para 5° lugar do ranking da Fifa e tem pior posição desde 2016

As duas derrotas consecutivas nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 derrubaram a seleção brasileira no ranking da Fifa. Na atualização desta quinta-feira (30), o Brasil perdeu duas posições e apareceu no quinto lugar, sua pior colocação desde agosto de 2016, quando figurou no nono posto.
O Brasil caiu de 1.812,20, pontuação que exibia na atualização anterior do ranking, no fim de outubro, para 1.784,09. A queda se deve aos dois revezes seguidos da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas: derrotas para a Colômbia, por 2 a 1, em Barranquilla, e para a Argentina, por 1 a 0, no Maracanã, na Data Fifa deste mês de novembro.
No total, a seleção brasileira foi a segunda que mais perdeu pontos no ranking divulgado nesta quinta: -28,11. Só ficou atrás da Suíça (-31,94), que jogou três vezes e não venceu nenhuma partida neste mês: foram dois empates e uma derrota.
A seleção foi superada no ranking por Inglaterra e Bélgica, que estavam em quarto e quinto lugares, na atualização anterior. Os ingleses agora figuram em terceiro, seguidos de perto pelos belgas. A França continua na segunda colocação, enquanto a Argentina ostenta a liderança desde abril, a segunda atualização após o fim da Copa do Mundo do Catar, disputada entre novembro e dezembro do ano passado.
A queda do Brasil não foi a única mudança no Top 10. A Holanda subiu uma posição e agora aparece no sexto lugar, desbancando Portugal para o sétimo posto. Espanha, Itália e Croácia fecham o Top 10. Nenhuma seleção entrou ou saiu da lista das 10 melhores da Fifa.
No total, a entidade contabilizou 188 partidas internacionais para atualizar seu ranking. O destaque, longe do Top 10, foi a Ilhas Comores, que subiu nove posições e agora aparece no modesto 119º lugar. A próxima atualização da lista da Fifa será anunciada no dia 21 de dezembro.
Confira o Top 20 do ranking masculino da Fifa:
- 1º - Argentina, 1.855,20 pontos
- 2º - France, 1.845,44
- 3º - Inglaterra, 1.800,05
- 4º - Bélgica, 1.798,46
- 5º - Brasil, 1.784,09
- 6º - Holanda, 1.745,48
- 7º - Portugal, 1.745,06
- 8º - Espanha, 1.732,64
- 9º - Itália, 1.718,82
- 10º - Croácia, 1.717,57
- 11º - Uruguai, 1.665,99
- 12º - EUA, 1.665,27
- 13º - Marrocos, 1.661,69
- 14º - México, 1.655,21
- 15º - Colômbia, 1.651,2
- 16º - Alemanha, 1.631,22
- 17º - Japão, 1.620,19
- 18º - Suíça, 1.613,44
- 19º - Dinamarca, 1.601,31
- 20º - Senegal, 1.594,31