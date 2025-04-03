Santos vê Neymar quase pronto e não se preocupa com vida agitada fora do CT

O Santos adota cautela máxima e só vai utilizar Neymar quando o astro estiver "200%". Enquanto espera o retorno do jogador aos gramados, o clube não vê problemas na agenda de compromissos do craque.

Neymar do Santos durante aquecimento para a partida entre Corinthians x Santos Crédito: (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

VIDA FORA DO CT

O Santos não se preocupa com o extracampo de Neymar. Todos no clube dizem que o meia-atacante não tem qualquer ato de indisciplina.

O Peixe entende que a vida agitada fora do CT não tem impacto direto na recuperação. Neymar não deixa de fazer as sessões de treino e tem deslocamentos curtos, muitas vezes de helicóptero.

Esse dia a dia ativo de Neymar é de certa forma positivo para o Santos, que ganha um percentual de contratos em comum, como ocorreu nos casos da Viva Sorte e Loovi.

O Santos sabia que trazer Neymar envolveria uma rotina diferente, com muitos compromissos fora do CT Rei Pelé e necessidade de maior segurança, por exemplo.

"Não temos um 'A' para falar dele. Ele não deixa de cumprir com nenhum pedido ou exigência do Santos", disse uma fonte da diretoria à reportagem.

RECUPERAÇÃO

O Santos decidiu não acelerar a recuperação de Neymar após a "pressa" para escalar o craque no Campeonato Paulista.

O Peixe, internamente, admite que poderia ter evitado a sequência de sete jogos de Neymar no Estadual logo após a inatividade de mais de um ano pela cirurgia no joelho.

Neymar estava animado para jogar, o Santos precisava de vitórias, e a decisão foi deixar o camisa 10 atuar, talvez sem o cuidado necessário naquele momento.

O resultado foi uma lesão leve na coxa esquerda. O problema o tirou da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, da Data Fifa pela seleção brasileira e da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco.

Neymar só deve jogar diante do Fluminense, dia 13, no Maracanã. A tendência é que seja novamente desfalque contra o Bahia neste domingo.

O que impede Neymar de atuar não é mais a lesão na coxa, mas um processo individual de prevenção. Ele faz treinos de fortalecimento e de reequilíbrio muscular.

Neymar sentiu demais as quartas de final contra o Red Bull Bragantino e os treinos mais fortes antes da semi contra o Corinthians. O dia a dia de decisões causou dores musculares e o edema na coxa no dia 6 de março.

O Santos entende que essas "sequelas" são normais. O jogador fica mais suscetível a lesões musculares após problemas ligamentares.

Com três semanas entre a participação no Paulista e o Brasileiro, clube e Neymar decidiram adotar a precaução que poderia ter sido adotada na chegada. O astro só atuará quando estiver "200%", ouviu o UOL.