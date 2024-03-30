Saiba onde assistir a Nova Iguaçu x Flamengo e às semifinais do Capixabão

Neste sábado (30) acontece o primeiro jogo da final do Carioca entre Nova Iguaçu e Flamengo, e o jogo de volta da semifinal do Capixabão entre Rio Branco e Porto Vitória. No domingo (31), Rio Branco-VN e Vitória se enfrentam valendo a segunda vaga na final do Estadual. Confira onde assistir aos jogos!