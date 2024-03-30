Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Saiba onde assistir a Nova Iguaçu x Flamengo e às semifinais do Capixabão
Futebol

Saiba onde assistir a Nova Iguaçu x Flamengo e às semifinais do Capixabão

Neste fim de semana acontece o primeiro jogo da final do Carioca e serão conhecidos os finalistas do Capixabão. Confira os canais que vão transmitir às partidas

Publicado em 30 de Março de 2024 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2024 às 07:00
bola de futebol; meio de campo; campo de futebol
Futebol agita o fim de semana no Brasil Crédito: Freepik
Neste sábado (30) acontece o primeiro jogo da final do Carioca entre Nova Iguaçu e Flamengo, e o jogo de volta da semifinal do Capixabão entre Rio Branco e Porto Vitória. No domingo (31), Rio Branco-VN e Vitória se enfrentam valendo a segunda vaga na final do Estadual. Confira onde assistir aos jogos! 

Campeonato Carioca

  • Nova Iguaçu x Flamengo 

  • Quando: sábado (23)
  • Horário: 17h
  • Local: Maracanã (Rio de Janeiri-RJ)
  • Transmissão: Band, Bandsport e Canal Goat (YouTube)

Campeonato Capixaba

  • Rio Branco x Porto Vitória 

  • Quando: sábado (30)
  • Horário: 17h
  • Local: Kleber Andrade (Cariacica-ES)
  • Transmissão: TVE (TV aberta e canal no YouTube)
  • Rio Branco-VN x Vitória

  • Quando: domingo (31)
  • Horário: 16h
  • Local: Olímpio Perim (Venda Nova do Imigrante-ES)
  • Transmissão: TVE (TV aberta e canal no YouTube)

Veja Também

Casos Robinho e Daniel Alves: pacto da masculinidade e combate à violência contra a mulher

Robinho passa por audiência de custódia e chega a presídio de SP

Robinho é preso pela Polícia Federal e vai cumprir 9 anos de prisão por estupro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados