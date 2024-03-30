Saiba onde assistir a Nova Iguaçu x Flamengo e às semifinais do Capixabão

Neste sábado (30) acontece o primeiro jogo da final do Carioca entre Nova Iguaçu e Flamengo, e o jogo de volta da semifinal do Capixabão entre Rio Branco e Porto Vitória. No domingo (31), Rio Branco-VN e Vitória se enfrentam valendo a segunda vaga na final do Estadual. Confira onde assistir aos jogos!
Campeonato Carioca
- Nova Iguaçu x Flamengo
- Quando: sábado (23)
- Horário: 17h
- Local: Maracanã (Rio de Janeiri-RJ)
- Transmissão: Band, Bandsport e Canal Goat (YouTube)
Campeonato Capixaba
- Rio Branco x Porto Vitória
- Quando: sábado (30)
- Horário: 17h
- Local: Kleber Andrade (Cariacica-ES)
- Transmissão: TVE (TV aberta e canal no YouTube)
- Rio Branco-VN x Vitória
- Quando: domingo (31)
- Horário: 16h
- Local: Olímpio Perim (Venda Nova do Imigrante-ES)
- Transmissão: TVE (TV aberta e canal no YouTube)