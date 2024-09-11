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Decisão

Saiba onde assistir Athletico x Vasco pelas quartas da Copa do Brasil 2024

Veja também desfalques e outras informações do jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

11 set 2024 às 15:24

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 15:24

Pumita marcou o primeiro gol do Vasco na vitória sobre o Athletico-PR
Pumita marcou o primeiro gol do Vasco na vitória sobre o Athletico-PR Crédito: Matheus Lima/Vasco
Vasco e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira (11) no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A partida será realizada na Ligga Arena, em Curitiba, com início às 21h30, pelo horário de Brasília.
No jogo de ida, o Vasco venceu por 2 a 1 em São Januário, e agora a equipe do treinador Rafael Paiva a vai a Curitiba com a estratégia de não sofrer gols para garantir a classificação. Já o Athletico, sob o comando de Martín Varini, conta com o apoio de sua torcida, com a derrota no jogo de ida, o Furacão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Se vencer por um, a decisão será nos pênaltis.
O Vasco não poderá contar com seu principal reforço da temporada, Philippe Coutinho está recuperado da lesão na coxa esquerda e do quadro de Covid, mas não viajou. O clube optou por poupá-lo para tê-lo 100% na sequência da temporada. João Victor, suspenso, também não joga.
O Athletico conta com os retornos de Léo Linck, Pablo e Thiago Heleno, mas apenas o zagueiro deve começar no time titular.
  • Athletico Paranaense x Vasco 
  • Data: 11/09/2024
  • Local: Ligga Arena 
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Onde assistir: Amazon Prime

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