Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Rummenigge propõe que o Bayern organize funeral de Beckenbauer na Allianz Arena
Homenagens

Rummenigge propõe que o Bayern organize funeral de Beckenbauer na Allianz Arena

Ex-jogador e ídolo do clube alemão sugeriu que a cerimônia seja feita no local como forma de homenagear o maior jogador da história do país
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jan 2024 às 18:53

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 18:53

Estádio do Bayern de Munique ficou iluminado em homenagem a Beckenbauer
Estádio do Bayern de Munique ficou iluminado em homenagem a Beckenbauer Crédito: Leo Simon/Reuters/Folhapress
O ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge sugeriu, nesta terça-feira, que o Bayern de Munique organize a cerimônia de funeral de Franz Beckenbauer na Allianz Arena, estádio do clube, como forma de homenagem ao maior ídolo da história do futebol alemão.
"Todo o mundo do futebol está de luto pelo nosso amigo Franz Beckenbauer. O Bayern, como forma de homenagem e agradecimento, deveria organizar uma cerimônia de funeral. Ele tem uma profunda identificação com a história do clube", afirmou Rummenigge em entrevista ao jornal alemão Bild.
Disposto a levar a homenagem à frente, Rummenigge conversou sobre o tema com Uli Hoeness, presidente de honra do clube de Munique. Nesta terça-feira está marcada uma reunião entre os dirigentes para estudar a possibilidade de fazer a homenagem.
Beckenbauer, que morreu no último domingo, aos 78 anos, está na história do Bayern Munique não só pela liderança em campo, mas também pelas conquistas que comandou. Durante o período em que esteve em campo, ele colocou o Bayern na mais alta prateleira dos grandes clubes do cenário europeu.
Entre os títulos mais importantes que Beckenbauer ganhou com a camisa do Bayern de Munique estão três Ligas dos Campeões, uma taça do Mundial de Clubes e ainda cinco Campeonatos Alemães. Com a seleção da Alemanha, o Kaiser foi campeão mundial como jogador, em 1974, e também como treinador, em 1990.

Veja Também

Futebol perde dois dos três únicos campeões da Copa como técnico e jogador

Morre Franz Beckenbauer, lendário zagueiro alemão e multicampeão

Zagallo é enterrado no Rio de Janeiro após velório com muitas homenagens

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol alemanha Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados