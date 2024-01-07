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Adeus ao Velho Lobo

Zagallo é enterrado no Rio de Janeiro após velório com muitas homenagens

O corpo de Zagallo deixou a sede da CBF em um caminhão do Corpo de Bombeiros às 15h35 e percorreu os cerca de 20 quilômetros até o cemitério São João Baptista acompanhado por batedores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jan 2024 às 17:54

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 17:54

Depois de um sábado de homenagens, em que o mundo esportivo foi surpreendido com a notícia da morte de Zagallo, o domingo foi reservado para despedidas ao Velho Lobo. Seu corpo foi velado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, em cerimônia aberta ao público. À tarde, o enterro do único tetracampeão mundial aconteceu no Cemitério São João Batista, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio.
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O corpo de Zagallo foi levado em carro aberto dos Bombeiros até o sepultamento, no Rio Crédito: Joilson Marconne / CBF
O corpo de Zagallo foi velado no Museu da Seleção. Quem chegou ao local percorreu um corredor ornado com orquídeas e passou pela sala de troféus antes de chegar ao local onde estava o caixão. O corpo de Zagallo ficou posicionado em frente à sua estátua e ao lado das taças da Copa do Mundo, quatro das quais ele ajudou a conquistar.
Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro, no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, e morreu na noite de sexta-feira, vítima de falência múltipla dos órgãos, aos 92 anos.
O velório do tetracampeão Zagallo levou diversos jogadores da geração de 1994 à CBF. Ao menos oito compareceram para prestar uma última homenagem - Mazinho, Zinho, Gilmar Rinaldi, Bebeto, Cafu, Branco, Mauro Silva e Jorginho. Carlos Alberto Parreira, o técnico daquele time e grande amigo de Zagallo, também foi ao velório e acompanhou a missa, restrita a familiares e amigos.
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Zinho, campeão do mundo com Zagallo em 1994, se despediu do ex-treinador e amigo Crédito: Joilson Marconne / CBF
Além deles, Tite, César Sampaio, Clodoaldo, Reinaldo, Juan, Ramon Menezes e Zé Mário também estiveram na cerimônia. A reportagem não viu nenhum jogador da ativa passar pela CBF.
O corpo de Zagallo deixou a sede da CBF em um caminhão do Corpo de Bombeiros às 15h35 e percorreu os cerca de 20 quilômetros até o cemitério São João Baptista acompanhado por batedores. O enterro, sob aplausos, aconteceu pouco depois das 17h.

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