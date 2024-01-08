  • Morre Franz Beckenbauer, lendário zagueiro alemão e multicampeão
Luto no futebol

Morre Franz Beckenbauer, lendário zagueiro alemão e multicampeão

Histórico jogador da década de 70 faleceu neste domingo (7), aos 78 anos, segundo a agência de notícias alemã DPA
Redação de A Gazeta

08 jan 2024 às 14:41

Beckenbauer foi campeão da Copa do Mundo de 1974 como jogador Crédito: Fifa/Divulgação
Morreu Franz Beckenbauer. Segundo a agência de notícias alemã DPA, o lendário ex-jogador faleceu neste domingo (7), aos 78 anos. A família comunicou a morte nesta segunda (8) por meio de nota, e informou que ele faleceu em paz enquanto dormia, cercado pelos familiares. 
"É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado por sua família. Pedimos que possamos lamentar em silêncio e nos abster de qualquer pergunta", informou a família em nota. 
Beckenbauer foi um dos maiores nomes da história do futebol. Como zagueiro, se notabilizou por revolucionar a posição de líbero. Conhecido por sua elegância em campo, o "Kaiser" (imperador) foi extremamente vencedor no Bayern de Munique e pela seleção da Alemanha, onde conquistou a Copa do Mundo de 1974 como jogador e a de 1990 como treinador. 
Com isso, ele faz parte de um seleto grupo de atletas que conquistaram a Copa do Mundo, tanto como jogador, como treinador - além dele, Zagallo, falecido na última sexta-feira (5), e Didier Dechamps também conquistaram o feito.
No final da carreira, Beckenbauer deixou o Bayern de Munique após 13 anos e foi atuar ao lado de Pelé no New York Cosmos, dos Estados Unidos. 

Títulos de Beckenbauer como jogador

  • 1 Copa do Mundo
  • 1 Eurocopa
  • 5 Campeonatos Alemães
  • 1 Mundial de Clubes
  • 4 Copas da Alemanha
  • 1 Recopa da Europa
  • 3 da NASL (EUA)

Títulos de Beckenbauer como treinador

  • 1 Copa do Mundo
  • 1 Copa da Uefa (Liga Europa)
  • 1 Campeonato Alemão
  • 1 Campeonato Francês

