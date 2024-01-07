Dorival Júnior aceita convite para assumir Seleção Brasileira

Dorival Júnior será o novo treinador da seleção brasileira. O profissional de 61 anos aceitou o convite feito pelo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, e deixará o São Paulo para ocupar o posto deixado por Fernando Diniz, demitido na última sexta-feira (5).

Dorival Júnior deixará o São Paulo para assumir o comando da Seleção Brasileira Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium/Agencia O Globo

O anúncio foi feito pelo próprio clube tricolor, que agora busca alternativas no mercado e tem como prioridade o argentino Juan Pablo Vojvoda, de trabalho consistente no Fortaleza. Para tirar Dorival do time do Morumbi, a confederação nacional vai pagar a multa rescisória de seu atual contrato, equivalente a cerca de R$ 4 milhões.

Os contatos ocorreram ao longo da semana, quando Ednaldo Rodrigues foi reconduzido à presidência da CBF por uma liminar do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes. De volta à sua cadeira, o dirigente tomou rapidamente a decisão de demitir Diniz e procurou Dorival.