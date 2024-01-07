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Dorival Júnior aceita convite para assumir Seleção Brasileira

O anúncio foi feito pelo próprio clube tricolor, que agora busca alternativas no mercado e tem como prioridade o argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jan 2024 às 18:54

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 18:54

 Dorival Júnior será o novo treinador da seleção brasileira. O profissional de 61 anos aceitou o convite feito pelo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, e deixará o São Paulo para ocupar o posto deixado por Fernando Diniz, demitido na última sexta-feira (5).
Dorival Júnior conquista o título em cima do Flamengo, onde foi rechaçado
Dorival Júnior deixará o São Paulo para assumir o comando da Seleção Brasileira Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium/Agencia O Globo
O anúncio foi feito pelo próprio clube tricolor, que agora busca alternativas no mercado e tem como prioridade o argentino Juan Pablo Vojvoda, de trabalho consistente no Fortaleza. Para tirar Dorival do time do Morumbi, a confederação nacional vai pagar a multa rescisória de seu atual contrato, equivalente a cerca de R$ 4 milhões.
Os contatos ocorreram ao longo da semana, quando Ednaldo Rodrigues foi reconduzido à presidência da CBF por uma liminar do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes. De volta à sua cadeira, o dirigente tomou rapidamente a decisão de demitir Diniz e procurou Dorival.
O paulista de Araraquara se mostrou preocupado com a turbulência na CBF, que vive momento de intensa briga política e um movimento para a saída de Ednaldo. Mas ficou mais tranquilo ao saber que o favorito a substituí-lo no caso de nova eleição -o presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos - é simpático a seu trabalho.

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