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Romário assina contrato com o América-RJ e pode voltar a jogar aos 58 anos

Senador é presidente do clube e está inscrito na segunda divisão do Campeonato Carioca, portanto, poderá entrar em campo na competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2024 às 16:05

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 16:05

Romário
Romário retorna ao futebol aos 58 anos Crédito: Reprodução @Romário
O senador Romário (PL-RJ) assinou contrato como jogador do América Football Club, clube no qual também é presidente, e pode voltar a jogar aos 58 anos. Herói da seleção brasileira na conquista do tetracampeonato mundial, em 1994, ele acertou vínculo de uma temporada com o tradicional clube carioca e foi inscrito para a disputa da segunda divisão estadual. A informação foi divulgada primeiramente pelo site Metropoles e confirmada pelo Estadão.
Romário receberá o valor simbólico de uma salário mínimo, mas isso não significa que o retorno aos gramados está certo. Ao ser questionado se vai mesmo voltar a jogar profissionalmente, o Baixinho ponderou. "Talvez em alguns jogos." Nesta segunda-feira, ele publicou um vídeo nas redes sociais com um aparente contrato em mãos. "Acabei de assinar esse documento aqui. Em breve novidades. Vamos ver o que vai ser", disse.
Na presidência do América desde novembro do ano passado, Romário foi o único candidato concorrendo na eleição. O grupo de situação, que alçou Sidney Santana à presidência, não lançou ninguém para concorrer com o Baixinho.
O laço de Romário com o América tem relação com o seu pai, Edevair, que era torcedor do clube. O senador chegou a vestir a camisa da equipe carioca em uma única oportunidade, em 2008, antes de assumir um cargo diretivo no clube. Naquele ano, ele foi campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca com a equipe. Agora, quer retornar para levar o América de volta à elite do futebol do Rio. Em princípio, Romário descarta mudar o sistema de gestão para SAF. O clube teria dívida de R$ 80 milhões.
O América venceu o Campeonato Carioca pela última vez há 63 anos Ao todo, o clube tem sete títulos estaduais (1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960). Lamartine Babo, ilustre torcedor americano, ficou conhecido por compor os hinos populares de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, além do próprio América. Atualmente, o time disputa a segunda divisão do Rio. A estreia na segundona do Carioca está marcado para o dia 15 de maio, contra o Petrópolis.

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