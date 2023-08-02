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Reveja o Gazeta na Rede - Especial Copa do Mundo Feminina

Filipe Souza, editor e colunista de esportes, recebe a jogadora Gabi Ferreira e a radialista Sol, da Rádio Litoral, para comentar o desempenho brasileiro no Mundial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2023 às 09:18

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 09:18

A seleção brasileira feminina entrou em campo na manhã desta quarta-feira (02) e empatou com a Jamaica na 3ª rodada da fase de grupos do Mundial, disputado na Austrália e na Nova Zelândia. Com o resultado, o time brasileiro está eliminado da competição, enquanto França e Jamaica avançam no Grupo F.
Para analisar a partida, o desempenho brasileiro e os próximos passos da seleção, Filipe Souza, editor e colunista de esportes, recebe Gabi Ferreira, meia-atacante do Vila Nova, e Solange Correa, locutora da rádio Litoral FM e ex-assistente de arbitragem. Confira no vídeo acima!

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