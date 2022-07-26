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Desdobramentos do acidente

Renan paga fiança, e MP pede que R$ 242 mil vão à viúva de vítima

Valor da fiaça foi estipulado após Polícia Civil indiciar o jogador por homicídio culposo após atropelar e matar um motoqueiro de 38 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2022 às 18:10

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 18:10

Renan atropelou e matou um motociclista de 38 anos e apresentou sinais de embriaguez no local do acidente
Renan atropelou e matou um motociclista de 38 anos e apresentou sinais de embriaguez no local do acidente Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O zagueiro Renan Victor da Silva afirmou que fez o depósito dos 200 salários-mínimos (equivalentes a R$ 242 mil) na manhã desta terça-feira (26) e assim quitou a fiança exigida para deixar a prisão no último sábado. O valor foi definido porque a Polícia Civil indiciou o jogador do Palmeiras (emprestado ao Red Bull Bragantino) por homicídio culposo, depois que ele atropelou e matou o motociclista Eliezer Pena em Bragança Paulista (SP).
Segundo a praxe em casos como esse, o dinheiro ficará depositado em juízo até a conclusão do processo e pode ser devolvido ao acusado se ele for absolvido. Mas o promotor Rogério Filócomo pediu que o valor integral seja revertido imediatamente à família de Eliezer, que deixou mulher e duas filhas pequenas.
"Entendo que o valor da fiança a ser recolhido não precisa ficar nos autos até o trânsito em julgado, e independente da solução/resultado do presente inquérito/processo, com a anuência do advogado de defesa e do assistente de acusação, poderá ser imediatamente levantado em favor da família da vítima como antecipação de indenização", escreveu o promotor. A decisão cabe à juíza da causa.

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Procurada pela reportagem, a defesa de Renan afirmou que vai esperar a decisão da juíza antes de se pronunciar a respeito do pedido. A empresa WebSoccer que administra a carreira de Renan, afirmou no sábado que ele "prestará todo o auxílio aos familiares da vítima". Até esta segunda-feira (25), no entanto, nem o jogador nem seus representantes haviam entrado em contato com a família de Eliezer.
Em seu pedido, o promotor Rogério Filócomo afirma que o depósito da fiança em favor da família independe de eventual ação de indenização feita pela família contra o jogador, que pode inclusive aumentar o valor devido pelo caso.
Na internet a torcida do Palmeiras tem se mobilizado para ajudar a viúva e as filhas do motociclista, que trabalhava como encarregado e estava indo ao serviço no momento do acidente. Até a tarde desta terça-feira, uma vaquinha promovida pela página do Instagram "Pitaco Palmeirense" já havia arrecado mais de R$ 53 mil que serão doados à família.

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