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Reforço na Gávea

Flamengo encaminha a contratação do lateral uruguaio Varela

Jogador acionou cláusula da FIFA que permite a suspensão unilateral do contrato de jogadores que atuam em clubes russos. Varela chega para reforçar um setor carente no elenco rubo-negro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2022 às 17:56

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 17:56

Varela é companheiro de Arrascaeta na seleção uruguaia
Varela é companheiro de Arrascaeta na seleção uruguaia Crédito: Reprodução
Nas últimas horas, o Flamengo se aproximou de anunciar mais um reforço nessa janela de transferências. Trata-se do lateral-direito Gillermo Varela, do Dínamo de Moscou. O clube se acertou com o jogador, que acionou o gatilho da FIFA de suspensão de contrato.
No início da semana, o jornalista brasileiro Fábio Aleixo informou que o jogador já recolheu seus pertences das dependências do clube. Com isso, o Flamengo tem caminho aberto para finalizar as negociações e anunciar o jogador.
A ideia do clube carioca é ter o jogador em definitivo, mas isso só será possível quando o contrato do jogador terminar. Por isso, o acordo inicial será por empréstimo até o fim de 2023, quando o vínculo de Varela se encerra com o Dínamo.
O lateral uruguaio foi revelado pelo Peñarol e possui passagens por Real Madrid B, Manchester United, Eintracht Frankfurt e Copenhagen, até chegar ao clube russo. Varela acredita que uma transferência para o Brasil seria importante para voltar a disputar uma Copa do Mundo. Ele esteve presente na seleção uruguaia na última edição da competição, em 2018, na Rússia.

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