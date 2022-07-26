Flamengo encaminha a contratação do lateral uruguaio Varela

Varela é companheiro de Arrascaeta na seleção uruguaia Crédito: Reprodução

Nas últimas horas, o Flamengo se aproximou de anunciar mais um reforço nessa janela de transferências. Trata-se do lateral-direito Gillermo Varela, do Dínamo de Moscou. O clube se acertou com o jogador, que acionou o gatilho da FIFA de suspensão de contrato.

No início da semana, o jornalista brasileiro Fábio Aleixo informou que o jogador já recolheu seus pertences das dependências do clube. Com isso, o Flamengo tem caminho aberto para finalizar as negociações e anunciar o jogador.

A ideia do clube carioca é ter o jogador em definitivo, mas isso só será possível quando o contrato do jogador terminar. Por isso, o acordo inicial será por empréstimo até o fim de 2023, quando o vínculo de Varela se encerra com o Dínamo.