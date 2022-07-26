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Matheus Henrique se envolve em polêmica com Nego Di nas redes sociais

Desavença entre os dois é antiga e começou quando o jogador ainda atuava no Grêmio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2022 às 17:35

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 17:35

Metheus
Metheus Crédito: Divulgação/Grêmio e Divulgação/Globo
O ex-jogador do Grêmio Matheus Henrique se envolveu em uma polêmica com o ex-BBB Nego Di nas redes sociais. A rusga entre os dois começou quando o atleta deixou a equipe brasileira e foi jogar no Sassuolo, da Itália.
Essa semana, em mais um capítulo da desavença, o volante criticou o humorista por problemas relacionados a loja de eletrônicos e eletrodomésticos do influencer. Recentemente, alguns clientes da loja relataram que não receberam os produtos que compraram.
Matheus Henrique foi às redes sociais comentar o caso. “Lei da vida, aqui se faz, aqui se paga ???? #DevolveODinheiroDosGuguPaiiiiii”, escreveu o ex-gremista.
O empresário respondeu o jogador na última segunda (25), citando uma suposta traição dele de quando ainda morava em Porto Alegre.

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