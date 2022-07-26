Matheus Henrique se envolve em polêmica com Nego Di nas redes sociais

Metheus Crédito: Divulgação/Grêmio e Divulgação/Globo

O ex-jogador do Grêmio Matheus Henrique se envolveu em uma polêmica com o ex-BBB Nego Di nas redes sociais. A rusga entre os dois começou quando o atleta deixou a equipe brasileira e foi jogar no Sassuolo, da Itália.

Essa semana, em mais um capítulo da desavença, o volante criticou o humorista por problemas relacionados a loja de eletrônicos e eletrodomésticos do influencer. Recentemente, alguns clientes da loja relataram que não receberam os produtos que compraram.

Matheus Henrique foi às redes sociais comentar o caso. “Lei da vida, aqui se faz, aqui se paga ???? #DevolveODinheiroDosGuguPaiiiiii”, escreveu o ex-gremista.

O empresário respondeu o jogador na última segunda (25), citando uma suposta traição dele de quando ainda morava em Porto Alegre.